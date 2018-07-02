Сергей Стаховский в тяжелом матче удачно стартовал на Wimbledon

Сергей Стаховский, который оказался единственным украинцем в основной сетке турнира Wimbledon благодаря wild card, провел довольно тяжелый первый матч на турнире.

Соперником украинца стал первая ракетка Португалии Жуан Соуза (сорок пятый номер рейтинга ATP). А для того, чтобы выявить сильнейшего в этом матче, теннисисткам понадобилось все пять сетов и три часа и 30 минут.

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Начали теннисисты с того, что в первых четырех геймах каждый взял по две свои подачи. В пятом гейме на подаче Стаховского Соуза дважды мог реализовывать брейк-пойнт, однако украинец сумел отыграться. А заодно забрать следующую подачу соперника. Благодаря этому ему удалось выиграть первый сет.



Второй сет тоже выиграл украинец. после счета 2:3 в пользу португальца, четыре гейма подряд выиграл Стаховский.



Несколько выровнял игру Соуза уже в третьем сете. Хотя дело могло дойти и до тай-брейка. Однако при счете 5:5 Стаховский проиграл свою подачу, и португалец сумел впоследствии выиграть сет.

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В четвертом сете Соуза полностью разбил Стаховского, после того, как украинец выиграл первый гейм, следующие шесть подряд выиграл португалец, тем самым сравняв счет по сетам.



Все решалось в пятом сете. Решающим стал третий гейм на подаче португальца. Стаховский взял ее "в сухую". Впоследствии в девятом гейме он мог закончить матч, снова взяв подачу соперника, но Соуза не дал ему реализовать матч-пойнт. Игру Стаховский выиграл уже и следующем гейме на своей подаче.

Сергей Стаховский – Жуан Соуза 3:2 (6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4)

Следующим соперником украинца станет 13-я ракетка мира Сэм Куэрри. Матч запланирован на среду, 4 июля.