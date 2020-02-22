Под Киевом нашли мертвым бывшего руководителя "Интера" Старицкого: что о нем известно

Поздним вечером 21 февраля в селе Чайки под Киевом нашли мертвым киевского бизнесмена Сергея Старицкого. Предварительно, он застрелился. Правда, его друзья говорят об убийстве. Также такую версию рассматривают правоохранители. Подробнее о погибшем читайте в нашем материале.

Что известно о гибели Сергея Старицкого

Сергея Старицкого нашли мертвым в доме министра иностранных дел времен президентства Януковича Леонида Кожары. И он якобы застрелился из пистолета Jericho 941, который зарегистрирован на экс-чиновника. В момент трагедии в доме находились хозяин, его жена и гость. Все трое выпивали алкоголь. Известно, что женщина была в другой комнате. Где же был Кожара – информации нет.

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Сначала правоохранители предполагали, что предприниматель совершил самоубийство. Но друзья Старицкого говорили, что это неправда, и говорили, что произошло убийство. Тем временем в полиции открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство" с дополнительной отметкой "Самоубийство".

Впоследствии в полиции сообщили, что получили данные, согласно которым можно предположить, что погибший не мог сам покончить с собой. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на убийство.



Дом Леонида Кожары, в котором застрелился Сергей Старицкий

Что известно о Сергее Старицком

Известно, что он является киевлянином. Родился будущий бизнесмен в 1963 году. Является выпускником факультета филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Специальность – иностранные языки и литература.

Ранее был учредителем и директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году. Был и директором компании C. I. U. Она также прекратила свою деятельность.

Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group. Этот холдинг занимается рекламным бизнесом. В компании говорят, что ее соучредителем погибший стал в 1992 году и. А с 2007 года и до последнего времени занимал должность генерального директора.

Наш холдинг и вся рекламная отрасль Украины потеряли настоящего профессионала, который сделал неоценимый вклад в развитие сферы. Инициатор, проактивный лидер и отличный менеджер, он сумел задать темп развития отрасли и внедрить мировой опыт еще с первых лет независимости Украины,

– так характеризуют Сергея Старицкого в Atlantic Group.

Информация о Старицком на сайте Atlantic Group

До этого на протяжении длительного периода работал в сфере международных коммерческих связей. В частности, руководителем этого направления был в Государственной телерадиокомпании Украины. В 2005-2007 годах он был председателем правления телеканала "Интер". Также есть информация, что Сергей Петрович был гендиректором телеканала "Тонис", главой компании "Переход-Медиа" и президентом хоккейного клуба "Сокол".

Еще один интересный факт

Издание "Детектор медиа" в 2005 году писало, что неофициально известно, что во время выборов 2004 года именно через пиарные структуры Старицкого проходила вся наружная реклама тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича.

Кроме того, по словам журналистов, олигарх Валерий Хорошковский и Старицкий – давние хорошие друзья. Собственно через Хорошковского Старицкий и мог попасть на "Интер". Правда, тогда на канале убеждали, что Старицкого брали как хорошего менеджера, а не через его связи с собственными структурами.

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Фотографии из жизни Сергея Старицкого