22:38
22 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, сегодня
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Под Киевом нашли мертвым бывшего руководителя "Интера" Старицкого: что о нем известно

      - Читати новину українською
      Погиб Сергей Старицкий: биография бизнесмена / Фото из открытых источников

      Поздним вечером 21 февраля в селе Чайки под Киевом нашли мертвым киевского бизнесмена Сергея Старицкого. Предварительно, он застрелился. Правда, его друзья говорят об убийстве. Также такую версию рассматривают правоохранители. Подробнее о погибшем читайте в нашем материале.

      Что известно о гибели Сергея Старицкого

      Сергея Старицкого нашли мертвым в доме министра иностранных дел времен президентства Януковича Леонида Кожары. И он якобы застрелился из пистолета Jericho 941, который зарегистрирован на экс-чиновника. В момент трагедии в доме находились хозяин, его жена и гость. Все трое выпивали алкоголь. Известно, что женщина была в другой комнате. Где же был Кожара – информации нет.

      Читайте больше! В доме экс-главы МИД Кожары застрелился предприниматель Старицкий: что об этом известно

      Сначала правоохранители предполагали, что предприниматель совершил самоубийство. Но друзья Старицкого говорили, что это неправда, и говорили, что произошло убийство. Тем временем в полиции открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство" с дополнительной отметкой "Самоубийство".

      Впоследствии в полиции сообщили, что получили данные, согласно которым можно предположить, что погибший не мог сам покончить с собой. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на убийство.

      Сергій Старицький, самогуство, Кожара, Київ, Чайки
      Дом Леонида Кожары, в котором застрелился Сергей Старицкий

      Что известно о Сергее Старицком

      Известно, что он является киевлянином. Родился будущий бизнесмен в 1963 году. Является выпускником факультета филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Специальность – иностранные языки и литература.

      Ранее был учредителем и директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году. Был и директором компании C. I. U. Она также прекратила свою деятельность.

      Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group. Этот холдинг занимается рекламным бизнесом. В компании говорят, что ее соучредителем погибший стал в 1992 году и. А с 2007 года и до последнего времени занимал должность генерального директора.

      Наш холдинг и вся рекламная отрасль Украины потеряли настоящего профессионала, который сделал неоценимый вклад в развитие сферы. Инициатор, проактивный лидер и отличный менеджер, он сумел задать темп развития отрасли и внедрить мировой опыт еще с первых лет независимости Украины,
      – так характеризуют Сергея Старицкого в Atlantic Group.

      Сергій Старицький, самогуство, Кожара, Київ, Чайки Информация о Старицком на сайте Atlantic Group

      До этого на протяжении длительного периода работал в сфере международных коммерческих связей. В частности, руководителем этого направления был в Государственной телерадиокомпании Украины. В 2005-2007 годах он был председателем правления телеканала "Интер". Также есть информация, что Сергей Петрович был гендиректором телеканала "Тонис", главой компании "Переход-Медиа" и президентом хоккейного клуба "Сокол".

      Еще один интересный факт

      Издание "Детектор медиа" в 2005 году писало, что неофициально известно, что во время выборов 2004 года именно через пиарные структуры Старицкого проходила вся наружная реклама тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича.

      Кроме того, по словам журналистов, олигарх Валерий Хорошковский и Старицкий – давние хорошие друзья. Собственно через Хорошковского Старицкий и мог попасть на "Интер". Правда, тогда на канале убеждали, что Старицкого брали как хорошего менеджера, а не через его связи с собственными структурами.

      Еще одно громкое преступление в Украине! В Киеве застрелили хирурга Андрея Сотника: что известно о враче, который сбежал от войны

      Фотографии из жизни Сергея Старицкого

      Нацотбор Евровидения-2020: онлайн-трансляция финала
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Оружие Леонид Кожара Самоубийство Убийство Криминальные новости Новости Киева Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:38 Финал отбора на Евровидение-2020: видео выступлений участников
      Уляна Журба
      сегодня , 22:16 Главные новости 22 февраля: отставка Сопеля, смерть Старицкого, провокации в Новых Санжарах
      Василь Денисюк
      11 февраля , 15:30 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      сегодня , 22:00 Язык – наше оружие
      Уляна Супрун
      сегодня , 19:32 Подросток выиграл суд против отца, который не отпускал его учиться за границу
      Ірина Шиба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук