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Сергей Токарев и Рустам Гильфанов выиграли суд и получили доказательство по делу о банкротстве

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Компания Level Up
Компания Level Up

8 мая Нидерландский арбитражный институт (NAI) Роттердама постановил отклонить требования к Сергею Токареву и Рустаму Гильфанову, которые предъявляются их бывшие партнеры по бизнесу.

Предметом разбирательства стала компания Level Up, пишет издание "Без Табу".

На момент подачи иска разработчик игр Level Up был быстрорастущей компанией, штат которой насчитывал более 200 человек. Годом ранее фирма стала спорным активом при заключении соглашения о разделе бизнеса. Тогда он переходил под управление собственников Lucky Labs, акционеров Playson и GGS, Токарева и Гильфанова в обмен на выплату 75% от выручки за 2014 год бывшим совладельцам. В обусловленный договором момент выплаты не поступили, что послужило основанием для судебных разбирательств. Фактически компания Level Up должна была сменить владельцев по закономерному и прогнозируемому решению суда, но вместо этого 21 апреля 2015 года она прекратила свое существование, пока судебный процесс только набирал обороты.

Казалось бы, что ответчикам удалось отвертеться от заведомо проигрышного дела: в случае удовлетворения иска истцы получили бы не просто закрытую, а уже забытую всеми компанию-банкрота. Но дело приобрело неожиданный оборот: вместо вердикта, на который рассчитывали мошенники Токарев и Гильфанов, или как минимум дальнейшей судебной волокиты, они одерживают победу в NAI, подтверждающую, что фирма, которую они сознательно довели до банкротства, по-прежнему принадлежит им, а следовательно неудачным дельцам теперь предстоит отвечать по всем обязательствам, вызванным мошенничеством!

Стоит отметить, что в 2016 году Рустам Гильфанов и Сергей Токарев попали в список санкций по Украине. Теперь, очевидно, в Европе они пополнят уже новый список – список нежелательных бизнес-партнеров.

Источник: 24 Канал
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