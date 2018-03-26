Сергей Василюк: Поездки на фронт – поиск праздника

Во второй части интервью с лидером рок-группы "Тень Солнца" Сергеем Василюком читайте о его отношении к гастролям украинских музыкантов в России, единственном концерте группы там, поездках на Донбасс и творческих планах.

Об украинской музыке

Имеют ли перспективу украиноязычные группы сегодня?

Музыкальные коллективы, которые опираются на качество, будут иметь больше шансов. По командам, с которыми пересекаемся, видно, когда те очень профессиональные и имеют чуйку относительно хитовости. Если нет – тоже видно. Учитывая современные тенденции, без качественной аранжировки, группам будет труднее пробиться. Но мы тоже начинали не с очень качественной игры. И чего-то все же достигли. Поэтому у каждого свой путь.

Но в целом не вижу ресурсов, при которых содержательный патриотический рок может стать популярным на всю страну.

Напомним, в первой части интервью Сергей Василюк рассказал сайту "24" о том, как изменилось звучание и тексты песен культовой группы под влиянием войны, почему он не хочет быть только музыкантом, может спасти Украину, почему здоровый национализм становится маргинальным и что с этим делать: Сергей Василюк: Наша молодежь никогда не будет совком, но будет ли она Украиной?

Национальные квоты на телевидении повлияли на популяризацию украиноязычной продукции?

Музыкальное пространство благодаря квотам становится более украиноязычным. Но это не значит, что качество его растет. Никакие квоты не могут сравниться, например, с песней "Хардкис" "Журавли". Это топовая украинская группа. Она еще не дотягивает до "Океана Эльзы", потому что до них никто не дотягивает, но собирает огромные просмотры в ютубе. Это показатель. Если бы они постоянно пели на украинском, было бы еще лучше.

Но когда я слышу по радио: "Я не дала, как он ни старался, конфетку свою" ... Понимаю, что это полная фигня, которая только дискредитирует нас.

Ваша группа сознательно оставалась неформатом. Были ли попытки влиться в украиноязычную продукцию, которая является популярной сейчас?

У нас есть баллады, которые могут напоминать отдаленно "Другу рику" или "Скай". Но я мыслю прагматически. Зачем посягать на их место, если у меня есть свое. И лучше я закреплюсь на нем, чем буду скитаться в поисках лучшей доли. В то же время "Казаки" до сих пор самая популярная наша песня, но она по своему саунду гораздо легче нового альбома. В определенной степени она формат.

Те же "Последние ночи без тебя" по саунду может не совсем формат, а вот по стилю еще тот формат!

Я не могу сказать, что я закостенелый металлист, который слушает только хэви-метал. Люблю "Депеш мод", "Нирвану", Нину Матвиенко, грузинский давний ансамбль "Орэра" и "Песняров" белорусских. Люблю раннего "Скрябина", украинское многоголосие Слобожанщины и Левобережья. Все это во мне вмещается.

Приглашали ли сняться в украинском кино? Или вести радиопрограммы?

Я хочу попробовать себя в кино ... Это действительно давняя мечта! Но ни тех, ни других предложений не поступало. Вести радиопередачу тоже был бы не против.

Политические симпатии участников группы влияют на отношения или отграничиваетесь?

Главное для группы –​ профессионализм музыкантов. Конечно, обмениваемся мнениями. Но каждый прошел свой путь. И есть таким, какой он есть. Очень доволен нынешним составом. Антон Которович – очень хороший гитарист и скрипач. Бандурист Олег Слободян и играет хорошо, и берет драйвом, что не делали до него раньше. Новый барабанщик Юрий Ищенко прекрасен. Сергей Гавара – ну просто замечательный басист. Мы очень довольны.

О гастролях в России

Как бы вы ответили на приглашение выступить там?

Понятно, что я не поеду туда выступать. Мы с "Тенью Солнца" имели однажды концерт в России еще до войны в 2013-м. На фестиваль во Владимирской области приезжали люди из-за Урала, которые пытались общаться на украинском языке. Это было невероятно трогательно. Я за такими людьми скучаю.

Диаспора украинская?

Вот, кстати, и нет.

Очень хотелось бы сделать концерт в Краснодаре, Сургуте, иметь тур по Сибири или Казахстану, где крупнейшие очаги диаспорян. Видно, не судьба.

Не скрою, что моя бабушка из Твери. Земля, где похоронена четверть моего рода, не является для меня абсолютно чужой. Как и ее люди. Другое дело, что политика этой страны для меня враждебна. Российско-имперский режим считаю угрозой для Украины.

Относительно гастролей украинцев в России: я бы на их месте такого не делал. В идеале искусство не имеет границ. Но должен быть какой-то предел. Речь идет о том, готов ли человек сближаться прямо или косвенно с теми, кто несет смерти в Украине или нет. Выступления в России – проявление, которое мне неприемлемо.

Или уважаете вы наших гастролеров?

У людей нет привязки к Родине. Они не готовы на сегодняшних условиях жить в своей стране. Я не хочу их осуждать. Думаю, основное зло – наши политики, которые используют Украину, высасывая все ресурсы.

Обвинять гастарбайтеров я бы не хотел, но уважения они у меня не вызывают.

В то же время у меня ужасное пренебрежение к тем, которые, возвращаясь, хвастаются своими заработками. Об этом, кстати, говорят и проводники в поездах. Работникам же самим стыдно. Как говорится, лучшая защита – это нападение. Им становится спесь.

О поездках на фронт

Выступления "на нуле" ... Как это происходит? Что дает?

Признаюсь, еду на фронт в поисках праздника. А праздник – встреча единомышленников. Вот для Кристины Панасюк – с какой мы сделали песню "Последние ночи без тебя" – встреча с любым бойцом – уже праздник. Для меня же это так, если человек моего мировоззрения. На некоторых локациях не чувствую достаточной отдачи даже при озвучке.

А есть одно помещение в Авдеевке, в котором можно петь часами без подключения в классном обществе. Можешь приехать и даже после 10 концертов у них возобновиться.

Как часто концертируете на Востоке?

С группой не так много было поездок, как хотелось. Нужно всю аппаратуру возить с собой. Я же чаще бываю там. Так пару месяцев не ездишь, а потом за два дня даешь 10 концертов.

Какие настроения сейчас у бойцов?

Всех угнетает, что линия фронта не смещается. Все в подвешенном состоянии. Недавно выступал в батальоне "Донбасс". Многие ребята деморализованы. Говорят, торчат на базе целый месяц, и ни разу на позиции их не выводили. Чувствуется, что власть не знает, что делать ни с этой ситуацией, ни с бойцами.

В армии много противоречий. Когда я слышу, что кто-то из наших бойцов не воспринимает смену беретов десантников на натовский формат, потому что его отец в Афганистане погибал с другим беретом, то у меня крышу срывает. Семейная традиция не может быть традицией украинского войска. А для многих так и есть.

Общался с некоторыми комбатами. У них совсем другое отношение к новой идеологической пропаганде и к истории. Их может совершенно не интересовать ни украинская культура, ни выдающиеся фигуры, ни история. Они мыслят по-мужски, мол, на территорию напали, "чужие пацаны залезли в наш двор". Ты раньше с этими "пацанами" слушал одну музыку, смотрел те же фильмы, имеешь общие ценности и общие, пардон, береты. А здесь они напали – значит враги. Заверили, что не пустят на территорию оккупанта. Честь и хвала им за это. Неизвестно где бы линия фронта была сейчас без них. Но многих военных нынешняя война не перевоспитала и не изменила их сознание. Ментальность осталась та же. По моему мнению, они также представители "русского мира".

На Востоке попадали в опасные ситуации?

Был обстрел вблизи Дебальцево в 2014-м. Нам приказали прятаться в блиндаж с деревянным перекрытием. Ничего бы не спасло, если бы был "прилет". Возможно, это был самый опасный момент.

Была интересная история, когда впервые стрелял из автомата Калашникова на Краматорском аэродроме. Вокруг тоже стреляли. Я полностью оглох, одно ухо возобновлялось где-то две недели. Музыкантам лучше в такое не "играть". Поэтому считаю, что у каждого свое оружие.

О творческих планах

Группе "Тень Солнца" – 15 лет. Какие особенности юбилейного весеннего тура?

Приходите на концерты – увидите. Мы тщательно готовим много сюрпризов.

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Где будете играть в этом году?

7 июля точно будеи выступать на фестивале "Холодный Яр". Ведем переговоры с "Козакфест", "Шефест". Возможно будем играть, как обычно, на топовых фестивалях: "Захидфест", "Прекрасный город", "Республика". Давно не играли в Мариуполе. Хочется наверстать. Конечно, будут выступления в зоне боевых действий и на торжественных событиях или государственных праздниках на мирной территории.

Сольных проектов, вроде "Скрытого лица", ожидать?

Да, я уже очень активно над этим думаю. Хотя наиболее вероятным является то, что я запишу не авторский альбом, а подборку любимых песен.

Ваши фаны – какие они?

Этой весной мы уже успели побывать во многих украинских городах. От Херсона до Франковска на концерты ходят не только молодежь и наши ровесники, но и значительно старшие люди с маленькими детьми. Это очень приятно! Большинство из них – замечательные воспитанные люди, с большим украинским сердцем, которые ощущают нашу музыку.

Чем вас удивляли?

На Прикарпатье подарили очень красивую резную декоративную тарелку, посвященную Киеву. Очень люблю такие памятные подарки!

Кое-что из личного

Когда в последний раз опускались руки? Что делаете, если такая беда?

Уже не опускаются. Просто стараюсь делать правильные выводы. Хотя глобально –​ я существенно разочарован в обществе.

Кто является Сергей Василюк, кроме фронтмена мощной банды?

Сейчас прежде всего отец.

Что такое счастье и как его достичь?

Когда желание совпадают с возможностями! Счастье требует серьезных усилий, работы над собой, а также понимания, что оно совсем рядом – в твоих родных, в учителях и друзьях, под высокими ивами и просто в волнах Днепра ...

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