Сергей Жадан и Майкл Щур зачитали стихи Шевченко под электронную музыку: крутое видео

К 205-му дню рождения украинского гения Тараса Шевченко известные художники и представители СМИ, среди которых писатель Сергей Жадан и журналист Майкл Щур, прочитали поэзию Кобзаря под электронную музыку.

Участники проекта "Кобзатроника" выбрали любимое стихотворение Шевченко и зачитали его в сопровождении представителей украинской электронной сцены – Максима Сикаленка, Original Dizzy и Alex Dubdelight – вживую, сообщили на UA: Первый.

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На смелый замысел организаторов, очевидно, вдохновила контроверсийная серия работ киевского иллюстратора Александра Грехова "Квантовый скачок Шевченко". Некоторые работы даже появились в видео.

Жадан и Щур читают стихи Шевченко под электронную музыку: смотрите видео

На данный момент доступен только ролик. 9 марта общественный вещатель покажет целый концерт. Среди прочего, зрители услышат стихи Кобзаря в исполнении режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева, писателей Сергея Жадана и Любко Дереша, литератора Екатерины Бабкиной, певиц дуэта "ТЕЛЬНЮК: сестри", шеф-редактора L'Officiel Марии Миготиной, журналиста Богдана Кутепова, основателя образовательного ресурса PLATFOR.ma Юрия Марченко, председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко и ресторатора Дмитрия Борисова.

Кстати, в материале 24 канала мы кратко и доступно объясняем, почему "Квантовый скачок Шевченко" не обижает ни самого Шевченко, ни украинцев.