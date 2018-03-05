Сергей Жадан устраивает большой поэтический вечер
9 марта состоится большой авторский поэтический вечер Сергея Жадана "Табачные фабрики". Встреча начнется в 20:00 в Киеве в Центре культуры и искусств КПИ.
Во время поэтического вечера участники услышат стихи из новой книги Сергея Жадана, которая выйдет осенью этого года, а также стихи из всех предыдущих книг и избранные переводы с языков народов мира.
Читайте роман Сергея Жадана "Интернат" часть 1 / часть 2 / часть 3 / часть 4
Цена билетов: 100-220 грн, их можно купить по ссылке.
Отрывок из последнего стихотворения со сборника "Антенна", который выйдет осенью 2018 года:
У нас лише й радості в цьому світі –
спів зраджених оперних тенорів,
з пораненими серцями,
наче з гнилими апельсинами.
У нас лише обов’язку –
ділитися головним:
нашим голосом,
нашою чутливістю.
Тому хай буде ще одна весна.
Хай нам буде незручно за наш оптимізм.
Хай стебла очерету,
ніби антени,
вихоплюють із повітря найважливіше –
ритм і прощення,
хай ростуть,
хай ловлять
симфонічну музику
березня.