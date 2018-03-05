Сергей Жадан устраивает большой поэтический вечер

9 марта состоится большой авторский поэтический вечер Сергея Жадана "Табачные фабрики". Встреча начнется в 20:00 в Киеве в Центре культуры и искусств КПИ.

Во время поэтического вечера участники услышат стихи из новой книги Сергея Жадана, которая выйдет осенью этого года, а также стихи из всех предыдущих книг и избранные переводы с языков народов мира.

Читайте роман Сергея Жадана "Интернат" часть 1 / часть 2 / часть 3 / часть 4

Цена билетов: 100-220 грн, их можно купить по ссылке.

Отрывок из последнего стихотворения со сборника "Антенна", который выйдет осенью 2018 года:

У нас лише й радості в цьому світі –

спів зраджених оперних тенорів,

з пораненими серцями,

наче з гнилими апельсинами.

У нас лише обов’язку –

ділитися головним:

нашим голосом,

нашою чутливістю.

Тому хай буде ще одна весна.

Хай нам буде незручно за наш оптимізм.

Хай стебла очерету,

ніби антени,

вихоплюють із повітря найважливіше –

ритм і прощення,

хай ростуть,

хай ловлять

симфонічну музику

березня.