Сергею Бубке 55: биография известного украинца и "вечный рекорд"

Самый титулованный украинский спортсмен Сергей Бубка родился 4 декабря 1963 года в городе Луганске. Сегодня у него юбилей – 55 лет. О феноменальных победах и неудачах, а также о знаменитом рекорде олимпийца читайте в статье 24 канала.

Сергей является шестикратным чемпионом мира в прыжках с шестом, победителем множества соревнований, организованных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, национальным и европейским чемпионом.

Читайте также: Сборная Украины по легкой атлетике вернулась после чемпионата Европы-2018

Как началась спортивная карьера

Друг Сергея привел его на тренировку по прыжкам с шестом, и тот увлекся этим видом спорта, а тренер Виталий Петров увидел в Бубке талант. В 1978 году переезжает в Донецк вместе с тренером. В 1983 году завоевал первое золото на чемпионате мира в Хельсинки и стал заслуженным мастером спорта. В 1984 году устанавливает свой первый мировой рекорд – в Братиславе прыгает на высоту 585 см, а в июле 1985 года в Париже ему подчинилась высота в 6 метров.

К самым главным достижениям стоит причислить:

Олимпийский чемпион 1988 год (Сеул)

Чемпион мира 1983 год (Хельсинки), 1987 год (Рим), 1991 год (Токио), 1993 год (Штутгарт), 1995 год (Гетеборг), 1997 год (Афины).

Чемпион мира в помещении 1985 год (Париж), 1987 год (Индианаполис), 1991 год (Севилья), 1995 год(Барселона).

Победитель соревнований на Кубке мира 1985 года, чемпион Европы 1986 год

Победитель соревнований на Кубке Европы 1985 год

Чемпион Европы в помещении 1985 год

Победитель гран-при IAAF в прыжках с шестом, победитель гран-при IAAF среди всех видов 1991 год, 1993 год

Чемпион СССР 1984 год

Сергей Бубка поставилл 35 мировых рекордов. Его рекорды – 6 метров 15 сантиметров в закрытых помещениях и 6 метров 14 сантиметров в открытом секторе. Сергей Бубка первым в истории прыжков с шестом преодолел шестиметровую высоту, поэтому это достижение шутливо называли "вечным рекордом".

Рекорд Сергея Бубки до 2014 года считался недостижимым

Но в 2014 году в Донецке на легкоатлетическом турнире француз Рено Лавиллени побил рекорд Бубки на 1 сантиметр .

Читайте также: Француз побил "вечный" рекорд Сергея Бубки

Неудачи на Олимпийских Играх

А всего за свою спортивную карьеру выше шести метров он перелетал 44 раза. Сергей Бубка занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества мировых достижений. Однако Сергею Бубке не везло на Олимпийских играх. Он четыре раза участвовал в играх, но золото завоевал лишь один раз. Этот факт его карьеры назвали "олимпийским проклятием".

Памятник еще при жизни

Мало кто удостаивался памятника при жизни, но Сергей Бубка своими победами это заслужил. В центре Донецка в 1999 году установили бронзовый памятник Сергею Назаровичу. Скульптура спортсмена с шестом, который готовится к прыжку, находится на постаменте символической высоты – 6,15 метра.

В центре Донецка установлен памятник легендарному легкоатлету

Деятельность Сергея Бубки сегодня

После завершения спортивной карьеры он стал вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и проводит успешную деятельность по развитию легкой атлетики в Украине. Также стоит отметить, что на сегодня Сергей Бубка возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.