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      Сергею Бубке 55: биография известного украинца и "вечный рекорд"

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      Сергею Бубке 55: биография известного украинца и "вечный рекорд"
      Сергею Бубке 55: биография известного украинца и "вечный рекорд" / Osvitasport.org

      Самый титулованный украинский спортсмен Сергей Бубка родился 4 декабря 1963 года в городе Луганске. Сегодня у него юбилей – 55 лет. О феноменальных победах и неудачах, а также о знаменитом рекорде олимпийца читайте в статье 24 канала.

      Сергей является шестикратным чемпионом мира в прыжках с шестом, победителем множества соревнований, организованных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, национальным и европейским чемпионом.

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      Как началась спортивная карьера

      Друг Сергея привел его на тренировку по прыжкам с шестом, и тот увлекся этим видом спорта, а тренер Виталий Петров увидел в Бубке талант. В 1978 году переезжает в Донецк вместе с тренером. В 1983 году завоевал первое золото на чемпионате мира в Хельсинки и стал заслуженным мастером спорта. В 1984 году устанавливает свой первый мировой рекорд – в Братиславе прыгает на высоту 585 см, а в июле 1985 года в Париже ему подчинилась высота в 6 метров.

      К самым главным достижениям стоит причислить:

      • Олимпийский чемпион 1988 год (Сеул)
      • Чемпион мира 1983 год (Хельсинки), 1987 год (Рим), 1991 год (Токио), 1993 год (Штутгарт), 1995 год (Гетеборг), 1997 год (Афины).
      • Чемпион мира в помещении 1985 год (Париж), 1987 год (Индианаполис), 1991 год (Севилья), 1995 год(Барселона).
      • Победитель соревнований на Кубке мира 1985 года, чемпион Европы 1986 год
      • Победитель соревнований на Кубке Европы 1985 год
      • Чемпион Европы в помещении 1985 год
      • Победитель гран-при IAAF в прыжках с шестом, победитель гран-при IAAF среди всех видов 1991 год, 1993 год
      • Чемпион СССР 1984 год

      Сергей Бубка поставилл 35 мировых рекордов. Его рекорды – 6 метров 15 сантиметров в закрытых помещениях и 6 метров 14 сантиметров в открытом секторе. Сергей Бубка первым в истории прыжков с шестом преодолел шестиметровую высоту, поэтому это достижение шутливо называли "вечным рекордом".

      Рекорд Сергія Бубки до 2014 року вважався недосяжним

      Рекорд Сергея Бубки до 2014 года считался недостижимым

      Но в 2014 году в Донецке на легкоатлетическом турнире француз Рено Лавиллени побил рекорд Бубки на 1 сантиметр .

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      Неудачи на Олимпийских Играх

      А всего за свою спортивную карьеру выше шести метров он перелетал 44 раза. Сергей Бубка занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества мировых достижений. Однако Сергею Бубке не везло на Олимпийских играх. Он четыре раза участвовал в играх, но золото завоевал лишь один раз. Этот факт его карьеры назвали "олимпийским проклятием".

      Памятник еще при жизни

      Мало кто удостаивался памятника при жизни, но Сергей Бубка своими победами это заслужил. В центре Донецка в 1999 году установили бронзовый памятник Сергею Назаровичу. Скульптура спортсмена с шестом, который готовится к прыжку, находится на постаменте символической высоты – 6,15 метра.

      У центрі Донецька встановлено пам'ятник легендарному легкоатлетові

      В центре Донецка установлен памятник легендарному легкоатлету

      Деятельность Сергея Бубки сегодня

      После завершения спортивной карьеры он стал вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и проводит успешную деятельность  по развитию легкой атлетики в Украине. Также стоит отметить, что на сегодня Сергей Бубка возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.

      Автор: Елена Кандяк
      Теги: Новости Украины Спорт Публикации легкая атлетика
      Источник: 24 Канал
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