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Сериал "Альф" вернется на экраны

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Пришелец "Альф"
Пришелец "Альф" / Фото из открытых источников

Студия Warner Bros. готовится к перезапуску популярного сериала "Альф", который вышел еще в 1986 году.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

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Отмечается, что над проектом работают с мая, однако это еще ранняя стадия разработки. Кто станет сценаристом шоу, пока неизвестно, но компания планирует привлечь авторов оригинального сериала.

События нового Альфа будут разворачиваться в наше время и с новыми героями.

Сериал "Альф" впервые вышел на экраны в 1986 году и продлился четыре сезона. По сюжету, пришелец Альф (от Alien Life Form – "инопланетная форма жизни") прибывает на Землю и поселяется у обычной американской семьи.

Смотрите эпизод из сериала "Альф":

 

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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