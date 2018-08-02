Сериал "Альф" вернется на экраны
Студия Warner Bros. готовится к перезапуску популярного сериала "Альф", который вышел еще в 1986 году.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
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Отмечается, что над проектом работают с мая, однако это еще ранняя стадия разработки. Кто станет сценаристом шоу, пока неизвестно, но компания планирует привлечь авторов оригинального сериала.
События нового Альфа будут разворачиваться в наше время и с новыми героями.
Сериал "Альф" впервые вышел на экраны в 1986 году и продлился четыре сезона. По сюжету, пришелец Альф (от Alien Life Form – "инопланетная форма жизни") прибывает на Землю и поселяется у обычной американской семьи.
Смотрите эпизод из сериала "Альф":
Источник: 24 Канал
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