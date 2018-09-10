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Сериал "Игра престолов" получил семь наград в престижной кинопремии

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Победители премии Creative Arts Emmy Awards, которые отвечают за звук в "Игре престолов"
Победители премии Creative Arts Emmy Awards, которые отвечают за звук в "Игре престолов" / www.gettyimages.in

Известная фэнтезийная лента "Игра престолов" получила семь наград среди 22 номинированных категорий премии Creative Arts Emmy Awards. Награждение состоялось 8 и 9 сентября в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщается на Variety.

Престижная церемония длилась 2 дня, в течение которых представители сериала "Игра престолов" телеканала HBO триумфовали аж в семи категориях: за лучшие костюмы, лучшую оригинальную музыку, лучшую работу художника-постановщика, лучшую постановку трюков, саунд-продакшн, лучшие спецэффекты и грим.

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Победители премии Creative Arts Emmy Awards, которые отвечают за
визуальные эффекты в "Игре престолов"

Сериал, который занял второе место по количеству наград на Creative Arts Emmy Awards, стал второй сезон "Американской истории преступлений". Создатели ленты получили заветные статуэтки за лучшие костюмы, прически, игру и актерский состав. В целом, на премии канал HBO получил наибольшее количество наград – 13 отличий, сервис Netflix – 10, а канал FX – 7.

Creative Arts Emmy Awards
Американская кинопремия награждает создателей кинолент за достижения в телеиндустрии в технических категориях. Это могут быть награды за музыку в фильмах и сериалах, звук, монтаж, операторскую работу, визуальные эффекты, грим, прически, костюмы, трюки и прочее.

Основная же премия Эмми, которая является аналогом кинопремии "Оскар", состоится 17 сентября 2018 года в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Стоит добавить, что в одной из категорий на премию номинирована даже Меган Маркл, которая ранее была актрисой и участвовала в сериале "Форс-мажоры", однако прийти на нынешнюю церемонию награждения она отказалась.

Теги: LifeStyle Награды Игра престолов Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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