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Сериал "Ненасытная" от Netflix требуют отменить из-за пропаганды бодишейминга

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Сериал "Ненасытная" от Netflix требуют отменить из-за пропаганды бодишейминга

Будущая кинолента "Ненасытная" (Insatiable") от стриминговой компании Netflix должна выйти на телеэкраны 10 августа. Но пользователи сети Reddit требуют отменить премьеру сериала из-за пропаганды фетшейминга или бодишейминга.

Об этом сообщают на Variety.

Дело в том, что в сериале идет речь о девушке-подростке Петти (Дебби Райан), которая после длительных издевательств одноклассников из-за чрезмерного веса начинает худеть и потом всем мстит за причиненный боль.

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Более 100 тысяч человек подписали петицию на сайте Change.org с требованием отменить выпуск сериала. По словам организатора петиции – активистки Флоренс Гивен, этот сериал показывает, что только при стройной фигуре женщина может достичь успехов или получить благосклонность от мужчин.

Уже давно женщинам и молодым впечатлительным девочкам говорят, что популярность, наличие друзей и внимание мужчин можно получить только со стройным телом. Этот сериал должен быть отменен. Ущерб, связанный с выпуском этой ленты, будет гораздо хуже и коварнее для девочек-подростков, чем для компании Netflix, которая пропустит коммерческую выгоду,
– говорится в заявлении активистки.

В то же время, актриса сериала Дебби Райан призывает не делать преждевременных выводов и дождаться сначала выхода сериала. Она комментирует, что хоть главная героиня похудела, однако это не принесло ей счастья, а также, что этот сериал поднимает множество других важных тем, таких как принятие собственного тела и булинг.

Ненасытная: смотреть видео трейлер онлайн

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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