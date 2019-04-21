Серия взрывов в католических храмах на Шри-Ланке: более полусотни погибших и множество раненых

Во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов на Шри-Ланке раздались взрывы. Кроме того, они прогремели и в отелях страны. В результате терактов погибли по меньшей мере 52 человека, известно также о более чем 200 раненых.

Так, по меньшей мере 52 человека погибли в результате ряда взрывов, прогремевших в 6 католических храмах и гостиницах на острове Шри-Ланка. Об этом информирует AFP.

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Кроме того, известно о более 200 пострадавших. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за эти теракты.

Среди погибших и раненых могут быть иностранные граждане, об этом информируют местные СМИ.

24 killed

200 injured

in multiple blasts in churches and hotels in #SriLanka pic.twitter.com/2dcsDTkOE8 — Faizan فیضان फैजान (@faizan_ul_haq) 21 апреля 2019 г.

Пока известно, что 42 человека погибли в Коломбо и еще 10-в городе Баттикалоа, где произошел взрыв в церкви. very sad to hear about #SriLanka blast ... World has so much hatred to carry.... pic.twitter.com/Nti5pb3wJH — Ansarullah Choudhary (@Liker34491205) 21 апреля 2019 г.

#SriLanka: A third explosion reported near the Kingsbury Hotel and Shangri-la Hotel in the city of Colombo. Several casualties reported. #lka pic.twitter.com/ZtUMy3Ozsg — NewsNow360 (@NewsNow360) 21 апреля 2019 г.

Консулы сейчас устанавливают, нет ли среди жертв и пострадавших украинцев. Граждан Украины, которые нуждаются в помощи на Шри-Ланке, просят обращаться в украинское консульство.