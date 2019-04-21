Серия взрывов в католических храмах на Шри-Ланке: более полусотни погибших и множество раненых
Во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов на Шри-Ланке раздались взрывы. Кроме того, они прогремели и в отелях страны. В результате терактов погибли по меньшей мере 52 человека, известно также о более чем 200 раненых.
Так, по меньшей мере 52 человека погибли в результате ряда взрывов, прогремевших в 6 католических храмах и гостиницах на острове Шри-Ланка. Об этом информирует AFP.
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Кроме того, известно о более 200 пострадавших. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за эти теракты.
Среди погибших и раненых могут быть иностранные граждане, об этом информируют местные СМИ.
Пока известно, что 42 человека погибли в Коломбо и еще 10-в городе Баттикалоа, где произошел взрыв в церкви.
Консулы сейчас устанавливают, нет ли среди жертв и пострадавших украинцев. Граждан Украины, которые нуждаются в помощи на Шри-Ланке, просят обращаться в украинское консульство.