На счету 11 смертей: в Киеве к пожизненному приговорили серийного убийцу родом из Узбекистана

В Киеве иностранец признан виновным в совершении умышленных убийств и разбойных нападений. В течение 6 лет он убил восьмерых граждан Украины, узбека, литовца и гражданина Грузии.

Среди жертв – мужчины и женщины в возрасте от 35 до 81 года. Убийца входил к ним в доверие, общался, а потом душил или забивал камнями и воровал их имущество, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Детали задержания серийного убийцы в Киеве

Так, 38-летний гражданин Узбекистана в период с 2018 по 2024 года лишил жизни 3 женщин и 8 мужчин. Еще одного потерпевшего пытался убить, но не смог довести задуманное до конца.

В основном его жертвами были люди без постоянного места жительства, с которыми мужчина знакомился, употреблял алкоголь, а потом убивал. Их тела находили, но установить обстоятельства и причины смерти было крайне трудно,

– рассказывают в прокуратуре.

Убийцу удалось задержать в январе 2024 года после того, как он убил продавщицу цветов в Голосеевском районе. Он зашел в магазин, нанес около 30 ударов ножом, забрал ее золотые украшения и убежал. После задержания иностранец вину признал и рассказал о других своих преступлениях.

Преступник помнил каждую свою жертву и надеялся, что подробные рассказы и признания помогут смягчить приговор. Суд, учитывая доводы прокуроров, назначил ему максимальное наказание.

Что известно о преступлениях гражданина Узбекистана

В 2018 году в Харькове осужденный работал на одном из рынков, где убил знакомого топором, нанеся более 30 ударов по голове и туловищу. Он бросил топор, документы и телефон в печь, забрав себе деньги убитого. После этого уехал в Киев.

В августе 2019 года он выпивал с ранее знакомым бездомным возле станции метро "Демеевская". Преступник избил его руками и ногами, после чего нанес еще 8 ударов камнем по голове.

В начале сентября того же года иностранец увидел спящего на земле своего давнего знакомого без постоянного места жительства. Накануне у них был словесный конфликт, поэтому осужденный, найдя кусок бетона неподалеку, ударил им по голове мужчины. Тот скончался от полученных травм.



В январе 2020 года, после употребления алкоголя с тремя мужчинами – отцом и его сыновьями, в подвале дома в Оболонском районе, осужденный задушил всех по очереди ремнем для брюк, пока они спали.

В конце июня 2021 года в Святошинском районе осужденный подошел к дворнику и ударил по голове. Мужчина потерял сознание – осужденный планировал его добить, но увидел рядом людей, поэтому украл деньги и сбежал из города.

В июне 2023 года после знакомства и совместного распития алкоголя на территории урочища "Бабий Яр", осужденный задушил женщину руками.

В начале июля 2023 года, недалеко от станции метро "Почайна", мужчина познакомился со своим земляком. Они пошли праздновать знакомство, а потом осужденный взял кусок простыни, на котором спал потерпевший, и изготовил из него петлю, чтобы убийство выглядело как самоубийство.

Несколькими днями позже в Оболонском районе он задушил женщину, которая попросила у него помощи с дальнейшим маршрутом.

В середине июля 2023 года на Петропавловской Борщаговке осужденный познакомился в супермаркете с пожилым мужчиной, которого отвел к заброшенному зданию и задушил джинсовой тканью. После этого забросал тело умершего мусором.