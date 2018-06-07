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Серпом по рейтингу: создали сайт, на котором можно "наказать депутата"

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Создали сайт, на котором можно "наказать депутата"
Создали сайт, на котором можно "наказать депутата" / Фото из открытых источников

Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" запустила сайт с "Серпом по рейтингу". На этом ресурсе можно, так сказать, "наказать" депутатов-мажоритарщиков.

 

Принцип "наказания" заключается в том, что вы можете пожертвовать деньги на рассказ о его коррупционных схемах среди избирателей.

Так, пользователю нужно выбрать депутата, который был замечен в коррупционных скандалах, и пожертвовать любую сумму. Эти деньги пойдут на оплату рекламы в Facebook среди пользователей соцсети в его регионе.

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Оптимальная сумма для одной такой мини-кампании – 1300 гривен.

"За эти деньги можно показать "зашквар" депутата примерно 20 тысячам избирателей его округа. При том, что в среднем мажоритарщик побеждал на выборах с разницей в несколько тысяч голосов", – говорят авторы проекта.

Сейчас на сайте есть четыре депутата, на "рекламу" которых пользователи собрали средства: Дмитрий Голубов (собрали 2242 гривны), Сергей Березенко (1106 гривен), Олесь Довгий (506 гривен) и Владимир Кацуба (506 гривен).

Теги: Новости политики Коррупция Техно Facebook Соцсети Интернет
Источник: 24 Канал
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