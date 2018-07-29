Сертификация подтвердила впечатляющие характеристики нового смартфона Pocophone F1 от Xiaomi

Похоже, Xiaomi действительно готовится к запуску еще одного флагманского смартфона, который имеет название Pocophone F1. Девайс недавно получил сертификат Bluetooth, что подтверждает тот факт, что он существует, хотя Xiaomi всегда может отменить его запуск, как это было с Xiaomi Mi Max 3 Pro.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Список на Bluetooth SIG показывает еще больше информации, а не только название телефона. В регуляторном агентстве есть страница, на которой полностью описаны характеристики Pocophone F1.

Это подтверждает, что смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845 с "системой, которая обеспечивает чрезвычайно быструю мощность обработки при поддержании максимальной производительности". Кроме того, Pocophone F1 будет оснащен двойной основной камерой (12 МП + 5 МП).

Также смартфон получит впечатляющую 20-мегапиксельную камеру на передней панели, которая поддерживает технологию Super Pixel и объединяет информацию о четырех пикселях в один большой пиксель, который может уменьшить шум, снимать больше света и повысить общее качество фотографий, особенно в условиях недостаточного освещения.

Новый телефон от Xiaomi будет включать инфракрасный "осветлитель" и инфракрасную камеру, что позволит пользователям воспользоваться функцией разблокировки AI даже в абсолютно темных условиях, а не только на ярком дневном свете.

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Также телефон будет доступен в двух вариантах – 6 ГБ / 64 ГБ и 6 ГБ / 128 ГБ и будет стоить 420 евро (около 13 110 гривен) и 460 евро (около 14 360 гривен), соответственно.

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