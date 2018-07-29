15:37
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сертификация подтвердила впечатляющие характеристики нового смартфона Pocophone F1 от Xiaomi

48 Читати новину українською
Характеристики нового смартфона Pocophone F1 от Xiaomi
Характеристики нового смартфона Pocophone F1 от Xiaomi / Фото из открытых источников

Похоже, Xiaomi действительно готовится к запуску еще одного флагманского смартфона, который имеет название Pocophone F1. Девайс недавно получил сертификат Bluetooth, что подтверждает тот факт, что он существует, хотя Xiaomi всегда может отменить его запуск, как это было с Xiaomi Mi Max 3 Pro.

Об этом сообщает Phone Arena.

Читайте также: Xiaomi выпустила новый Wi-Fi роутер, что стоит всего 15 долларов

Список на Bluetooth SIG показывает еще больше информации, а не только название телефона. В регуляторном агентстве есть страница, на которой полностью описаны характеристики Pocophone F1.

Это подтверждает, что смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845 с "системой, которая обеспечивает чрезвычайно быструю мощность обработки при поддержании максимальной производительности". Кроме того, Pocophone F1 будет оснащен двойной основной камерой (12 МП + 5 МП).

Также смартфон получит впечатляющую 20-мегапиксельную камеру на передней панели, которая поддерживает технологию Super Pixel и объединяет информацию о четырех пикселях в один большой пиксель, который может уменьшить шум, снимать больше света и повысить общее качество фотографий, особенно в условиях недостаточного освещения.

Новый телефон от Xiaomi будет включать инфракрасный "осветлитель" и инфракрасную камеру, что позволит пользователям воспользоваться функцией разблокировки AI даже в абсолютно темных условиях, а не только на ярком дневном свете.

Читайте также: Какой фитнес-браслет лучше: Xiaomi Mi Band 3 или Huawei TalkBand B5

Также телефон будет доступен в двух вариантах – 6 ГБ / 64 ГБ и 6 ГБ / 128 ГБ и будет стоить 420 евро (около 13 110 гривен) и 460 евро (около 14 360 гривен), соответственно.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Китай Техно Смартфоны Цены Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
сегодня, 12:01 Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
Блог Медіа
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сегодня, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 июля, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
28 июля, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
28 июля, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
 5 апреля , 21:03
В сети обнародовали изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 7
 3 апреля , 15:01
Смартфон Oppo R17 может не получить 10 ГБ оперативной памяти: в чем причина
 сегодня , 17:04
Сколько будет стоить iPhone "для бедных": в сети обнародовали цены
 сегодня , 16:08
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук