Сервис "еМалятко" заработал в Украине: чем это важно для родителей
Министерство цифровой трансформации Украины наконец запустило комплексную услугу "еМалятко". Она значительно упрощает жизнь родителям новорожденных детей.
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем фейсбуке, что "еМалятко" впервые заработала в Харьковском городском перинатальном центре.
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"Родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг всего по 1 заявлению. При таком условии им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре", – рассказал Гончарук.
Как услуга еМалятко упрощает жизнь новоиспеченным родителям?
Гончарук утверждает, что вместо бюрократических схем в десятках инстанций и длинных очередей будет работать одно-единственное заявление. С ним родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Дия".
Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов,
– подчеркнул премьер.
Какими услугами можно будет воспользоваться:
- Государственная регистрация рождения ребенка;
- Регистрации места проживания родившегося ребенка;
- Назначение пособия при рождении ребенка;
- Регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;
- Регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
- Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
- Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
- Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
- Назначение пособия многодетным семьям.
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К концу января 2020 услуга должна заработать еще в 10 городах Украины:
- Киеве,
- Днепре,
- Одессе,
- Запорожье,
- Ровно,
- Кривом Роге,
- Львове,
- Луцке,
- Виннице,
- Мариуполе.