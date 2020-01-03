18:48
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Сервис "еМалятко" заработал в Украине: чем это важно для родителей

      8 Читати новину українською
      В Украине запустили сервис "еМалятко" / Иллюстративное фото

      Министерство цифровой трансформации Украины наконец запустило комплексную услугу "еМалятко". Она значительно упрощает жизнь родителям новорожденных детей.

      Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем фейсбуке, что "еМалятко" впервые заработала в Харьковском городском перинатальном центре.

      Интересное: Сколько детей родились в первый день 2020: невероятное количество

      "Родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг всего по 1 заявлению. При таком условии им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре", – рассказал Гончарук.

      Как услуга еМалятко упрощает жизнь новоиспеченным родителям?

      Гончарук утверждает, что вместо бюрократических схем в десятках инстанций и длинных очередей будет работать одно-единственное заявление. С ним родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Дия".

      Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов,
      – подчеркнул премьер.

      Какими услугами можно будет воспользоваться:

      1. Государственная регистрация рождения ребенка;
      2. Регистрации места проживания родившегося ребенка;
      3. Назначение пособия при рождении ребенка;
      4. Регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;
      5. Регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
      6. Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
      7. Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
      8. Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
      9. Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
      10. Назначение пособия многодетным семьям.

      Узнайте больше: Как назвать ребенка в январе: имена для мальчиков и девочек

      К концу января 2020 услуга должна заработать еще в 10 городах Украины:

      • Киеве,
      • Днепре,
      • Одессе,
      • Запорожье,
      • Ровно,
      • Кривом Роге,
      • Львове,
      • Луцке,
      • Виннице,
      • Мариуполе.

       

      12 блюд на Рождество 2020: рецепты – что готовят на Сочельник
      сегодня
      13577
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Дети Техно Алексей Гончарук Беременность и роды Государство в смартфоне Новости политики Новости Харькова Дети и несовершеннолетние Родители и дети Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:19 Самые безопасные авиакомпании мира в 2020 году: рейтинг
      Анастасія Зазуляк 201
      сегодня , 18:00 Премьеры января: 6 впечатляющих фильмов, которые обязательно надо посмотреть
      Марта Вересюк 97
      сегодня , 17:30 Советская ментальность украинского футбола: должно ли государство поддерживать футбол?
      Станіслав Безушко 40
      сегодня , 17:00 Новорічні привітання Зеленського і Порошенка: що не так з реакцією українців
      Олександр Доній 1152
      сегодня , 16:02 Зеленский – это огромный сюрприз для многих: эксклюзивное интервью с Сергеем Лещенко
      Олена Трибушна 493
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук