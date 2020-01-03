Сервис "еМалятко" заработал в Украине: чем это важно для родителей

Министерство цифровой трансформации Украины наконец запустило комплексную услугу "еМалятко". Она значительно упрощает жизнь родителям новорожденных детей.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем фейсбуке, что "еМалятко" впервые заработала в Харьковском городском перинатальном центре.

Интересное: Сколько детей родились в первый день 2020: невероятное количество

"Родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг всего по 1 заявлению. При таком условии им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре", – рассказал Гончарук.

Как услуга еМалятко упрощает жизнь новоиспеченным родителям?

Гончарук утверждает, что вместо бюрократических схем в десятках инстанций и длинных очередей будет работать одно-единственное заявление. С ним родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте "Дия".

Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов,

– подчеркнул премьер.

Какими услугами можно будет воспользоваться:

Государственная регистрация рождения ребенка; Регистрации места проживания родившегося ребенка; Назначение пособия при рождении ребенка; Регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения; Регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов; Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; Назначение пособия многодетным семьям.

Узнайте больше: Как назвать ребенка в январе: имена для мальчиков и девочек

К концу января 2020 услуга должна заработать еще в 10 городах Украины: