Сервис Google Maps претерпел существенных изменений: фото

Корпорация Google обновила свой картографический сервис Maps. Эти обновления разработчики анонсировали еще во время конференции в мае.

Об этом пишет ain.ua.

В частности, Google адаптировала интерфейс в соответствии с новыми стандартами языка Material Design: убрала лишние элементы интерфейса и привела к единому стилю иконки.

Читайте также: В Google Chrome можно пользоваться интернетом офлайн: как это работает

Кроме того, в сервисе появятся новые вкладки: Explore и For You. Правда, последняя доступна лишь в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Японии).



Обновленный сервис Google Maps

Explore – приложение, которое будет рекомендовать кафе и рестораны, мероприятия, которые находятся вблизи пользователя.

For You будет показывать заведения, которые открыли недавно. Также в ней отражается новый счетчик под названием Your Match, который показывает совпадение ваших персональных вкусов с заведением.



Появились несколько новых функций

А вот функции группового планирования мероприятий, которую тоже анонсировали в мае, сейчас в сервисе нет.

Новая версия Google Maps уже доступна для скачивания для iOS и Android.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.