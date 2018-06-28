Сервис Google Maps претерпел существенных изменений: фото
Корпорация Google обновила свой картографический сервис Maps. Эти обновления разработчики анонсировали еще во время конференции в мае.
Об этом пишет ain.ua.
В частности, Google адаптировала интерфейс в соответствии с новыми стандартами языка Material Design: убрала лишние элементы интерфейса и привела к единому стилю иконки.
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Кроме того, в сервисе появятся новые вкладки: Explore и For You. Правда, последняя доступна лишь в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Японии).
Обновленный сервис Google Maps
Explore – приложение, которое будет рекомендовать кафе и рестораны, мероприятия, которые находятся вблизи пользователя.
For You будет показывать заведения, которые открыли недавно. Также в ней отражается новый счетчик под названием Your Match, который показывает совпадение ваших персональных вкусов с заведением.
Появились несколько новых функций
А вот функции группового планирования мероприятий, которую тоже анонсировали в мае, сейчас в сервисе нет.
Новая версия Google Maps уже доступна для скачивания для iOS и Android.
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