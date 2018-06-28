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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Сервис Google Maps претерпел существенных изменений: фото

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Google Maps
Google Maps / andro4all.com

Корпорация Google обновила свой картографический сервис Maps. Эти обновления разработчики анонсировали еще во время конференции в мае.

Об этом пишет ain.ua.

В частности, Google адаптировала интерфейс в соответствии с новыми стандартами языка Material Design: убрала лишние элементы интерфейса и привела к единому стилю иконки.

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Кроме того, в сервисе появятся новые вкладки: Explore и For You. Правда, последняя доступна лишь в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Японии).

Оновлений сервіс Google Maps


Обновленный сервис Google Maps

Explore – приложение, которое будет рекомендовать кафе и рестораны, мероприятия, которые находятся вблизи пользователя.

For You будет показывать заведения, которые открыли недавно. Также в ней отражается новый счетчик под названием Your Match, который показывает совпадение ваших персональных вкусов с заведением.

Google Maps
Появились несколько новых функций

А вот функции группового планирования мероприятий, которую тоже анонсировали в мае, сейчас в сервисе нет.

Новая версия Google Maps уже доступна для скачивания для iOS и Android.

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Теги: Техно Google Интернет
Источник: 24 Канал
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