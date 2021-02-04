Теперішня ситуація у світі може стати шансом відновити консенсус щодо міжнародного порядку, заснованому на верховенстві закону. Керуючись цим лідер Європейського Союзу налаштовані працювати разом

Джерело: Project Syndicate

Криза коронавірусу стала найбільшим тестом солідарності за останні десятиліття. Про це мовиться у спільному блозі президента Франції Еммануеля Макрона, канцлерки Німеччини Ангели Меркель, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та інших європейських дипломатів.

Читайте також Любить Росію та підтримує Китай: чого чекати від нового лідера ХДС Німеччини

Пандемія коронавірусу

Лідери Євросоюзу заявили, що пандемія коронавірусу показала, що системи здоров'я держав сильні настільки, наскільки сильна їхня найслабша ланка. Вони наголосили на важливості вакцинації всього населення. Лідери підтримують безкоштовне щеплення проти коронавірусу для всіх людей.

Ми виступаємо за вільний обмін даними між партнерами і за добровільне ліцензування інтелектуальної власності,

– мовиться про вакцини від COVID-19.

Екологія

У 2020 році надзвичайна ситуація трапилася і у сфері екології. Політики закликали активізувати зусилля, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату.

"Не виключено, що до початку 2021 року країни, що на частку яких припадає в цілому понад 65% світових викидів парникових газів, візьмуть на себе амбітні зобов'язання щодо переходу до вуглецевої нейтральності", – підкреслили лідери ЄС.

Економічна криза

Пріоритетом роботи є відновлення економіки після пандемії коронавірусу. Тут слід зважати на підтримку засновану на правилах вільної торгівлі. "Ми повинні зміцнювати світової організації торгівлі повною мірою використовувати потенціал міжнародної торгівлі для відновлення економіки".

До теми Світовий банк спрогнозував, як зростатиме економіка у 2021 році

Нові технології

Політики наголосили на важливості ефективного регулювання інтернету з метою створення безпечного та вільного цифрового середовища, у якому гарантовано довіра при обміні даними.

Лідери Євросоюзу також підкреслили необхідність забезпечення доступу до освіти для дітей.