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Сессия горсовета в Украинке состоится дома у секретаря: причина не коронавирус

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Сессия горсовета в Украинцы состоится дома у председателя
Татьяна Кучер / Слово і Діло

Сессия городского самоуправления в городе Украинка Киевской области состоится дома у Татьяны Кучер. Секретарь и исполняющий обязанности городского главы находится под домашним арестом.

Ей инкриминируют злоупотребление служебным положением, однако сессия горсовета все равно состоится. Соответствующее распоряжение появилось на телеграмм-канале "Лиса правда by Kuksin", сообщает 24 канал.

"Домашнее" заседание горсовета в Украинке

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Так, место проведения заседания местного самоуправления в такой ситуации пришлось изменить на квартиру, где временно находится Кучер.

Голосеевский суд Киева отправил Татьяну Кучер под домашний арест 24 апреля 2020 года на квартиру матери одного из депутатов Украинского городского совета. Так, она должна находиться под домашний арестом до 24 июня.

Почему формат заседаний самоуправления меняется

К слову, в течение последнего времени формат заседаний местного самоуправления пришлось изменить, однако это связано с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями в Украине.

В частности, многие из таких происходят на открытой территории и с соблюдением необходимой дистанции.

Автор: Олег Терещенко
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева
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