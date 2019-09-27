Сессия ПАСЕ без Украины и с Россией: что будет делать новая украинская делегация

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена усиливать работу с союзниками. Таким образом Украина будет добиваться перезагрузки организации.

Несмотря на то, что Украина не будет участвовать в сессии ПАСЕ, она должна присутствовать в органах организации. Об этом заявила глава делегации Елизавета Ясько, пишет "Интерфакс-Украина".

Важно: Грузинская делегация собирается покинуть ПАСЕ вслед за Украиной: подробности скандала

Ясько отметила, что физическое присутствие в ПАСЕ "не всегда обеспечивает защиту национальных интересов".

Главное – это отстаивать интересы Украины, увеличивать количество партнеров и союзников, углублять сотрудничество с имеющимися. Делать так, чтобы на повестке дня ассамблеи звучала наша позиция не только нашими устами,

– пояснила она.

В то же время Ясько отметила, что отказ Украины от участия в работе ПАСЕ является единственно возможной и правильной реакцией после возвращения туда России без выполнения условий резолюций.

Теперь представители украинской делегации намерены отстаивать не только свои интересы, но и всех стран-членов Совета Европы, у которых упало доверие к организации.

"Мы должны делать по максимуму, чтобы играть ключевую роль в перезагрузке ПАСЕ, поэтому выбранный нами способ неучастия в сессии пока является правильным для создания понятного политического сигнала", – подчеркнула глава делегации.

Какой скандал уже возник с украинской делегацией в ПАСЕ?17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.



Впоследствии стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, что пройдет с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Совете подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.



Однако в сторону новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации. Поэтому украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.



Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ / Инфографика 24 канала