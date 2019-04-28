Сесть за "бананы": в Нидерландах нашли крупную партию кокаина в ящиках с фруктами

Контрабандисты пытались ввезти в Нидерланды 1,6 тонны кокаина в ящиках с бананами, которые направлялись из Коста-Рики (Центральная Америка).

Подозреваемого в контрабанде наркотиков, который доставил груз на роттердамский склад в Дордрехте, – 40-летнего гражданина Болгарии, задержала местная полиция, пишет NOS.

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Кокаин, который прячут в ящиках с бананами – не редкость. Ведь этот фрукт является одним из самых главных товаров экспорта стран Южной и Центральной Америки. Его очень важно транспортировать как можно быстрее, чтобы сохранить свежим. Так на таможнях при проверках он не задерживается. Этим пользуются наркодилеры, пытаясь вместе с фруктами доставить свой товар.

Таким образом пытаются ввезти наркотики даже в Украину. В конце марта в Одессе правоохранители изъяли крупную партию контрабанды кокаина из стран Южной Америки. Всего пытались ввезти в Украину 257 килограммов наркотического вещества на 51 миллион долларов. Наркотики спрятали в контейнерах с бананами. При детальном осмотре груза в них обнаружили расфасованные пакеты с белым порошком.