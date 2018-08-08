Сестер Кардашян обвинили в чрезмерном фотошопе в съемке для Calvin Klein

Недавно знаменитые сестры клана Кардашян-Дженнер снялись для рекламной фотосессии нижнего белья и джинсов Calvin Klein.

Сразу после съемки у фанатов звездных сестер появилось немало вопросов к фото, в частности, пользователи обратили внимание на фотошоп-провал – рука Кортни вышла на снимке неправдоподобно худой.

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"Кортни, с твоей рукой все хорошо?" – писали в комментариях.

А действительно, что с рукой Кортни?

Представитель Calvin Klein заявил, что рука Кортни не ретуширована в фотошопе – это просто так падал солнечный свет при съемке, поэтому в черно-белом варианте правая рука кажется настолько худой.

Фотосессия проходила в феврале – через три недели после того, как Кайли Дженнер родила дочь, а Хлоя на тот момент была беременна. Поклонники семьи Кардашян-Дженнер усомнились, что Кайли может выглядеть так хорошо на фото сразу после родов.

Кайли Дженнер

Также пользователи задались очевидным вопросом: почему Кендалл Дженнер позирует полностью одетая на фото других сестер в белье. Кроме того, Кендалл поставили на первый план, хотя она самая высокая из сестер.