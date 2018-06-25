Сестра Дэвида Бекхэма рассталась с любимым после рождения ребенка
Младшая сестра Дэвида Бекхэма Джоанн и ее парень, экс-участник реалити-шоу Big Brother Крис Доннелли разошлись через 6 месяцев после рождения совместного ребенка – девочки Пегги.
Пара стала родителями в декабре 2017 года, однако долго эти отношения не продлились. Об этом сообщили друзья Джоанн и Криса изданию The Sun.
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Забота о новорожденной довела их до морального истощения, и их отношения дали трещину. Они все больше и больше ссорились. И в конце концов решили разойтись – ради своего ребенка,
– говорится в источнике.
Отмечается, что экс-влюбленные отписались друг от друга в социальных сетях, но совместные фото пока не удалили.
Джоанн Бекхэм, Крис Доннелли и дочь Пегги / Instagram
"Они хотят быть самыми лучшими родителями для своей дочери, но отдельно", – отмечает инсайдер.