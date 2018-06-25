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Сестра Дэвида Бекхэма рассталась с любимым после рождения ребенка

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Джоанн Бекхэм, Крис Доннелли и дочь Пегги
Джоанн Бекхэм, Крис Доннелли и дочь Пегги / Instagram

Младшая сестра Дэвида Бекхэма Джоанн и ее парень, экс-участник реалити-шоу Big Brother Крис Доннелли разошлись через 6 месяцев после рождения совместного ребенка – девочки Пегги.

Пара стала родителями в декабре 2017 года, однако долго эти отношения не продлились. Об этом сообщили друзья Джоанн и Криса изданию The Sun.

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Забота о новорожденной довела их до морального истощения, и их отношения дали трещину. Они все больше и больше ссорились. И в конце концов решили разойтись – ради своего ребенка,
– говорится в источнике.

Отмечается, что экс-влюбленные отписались друг от друга в социальных сетях, но совместные фото пока не удалили.

сестра девіда бекхема розійшлась з хлопцем

Джоанн Бекхэм, Крис Доннелли и дочь Пегги / Instagram

"Они хотят быть самыми лучшими родителями для своей дочери, но отдельно", – отмечает инсайдер.

 

Теги: LifeStyle Дети Звездные разводы Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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