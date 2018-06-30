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Сестра Кейт Миддлтон подтвердила беременность и показала, как занимается спортом

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Пиппа Миддлтон с мужем
Пиппа Миддлтон с мужем / cosmo.ru

Сестра британской герцогини Кейт Миддлтон, 34-летняя Пиппа, подтвердила свою беременность и показала, что не оставила занятия спортом.

Об этом говорится в интервью, которое она дала для журнала Waitrose Weekend.

Пиппа Миддлтон подтвердила слухи СМИ о своей беременности. В октябре 34-летняя женщина родит первенца от 42-летнего автогонщика Джеймса Мэттьюза.

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Пиппа призналась британскому глянцу Waitrose, что в отличие от сестры совершенно не страдает от утренней тошноты.

"Когда я узнала о беременности, то поняла, что в первую очередь мне нужно построить свою систему тренировок так, чтобы это было полезно и для меня, и для малыша. Я – фанат спорта и попыталась найти массу информации по этому вопросу, но ее оказалось очень мало. Сначала я выяснила, что особенно опасен первый триместр, а к выбору упражнений и нагрузки, когда тело начинает трансформироваться, стоит подойти особенно ответственно", – сказала Пиппа Миддлтон.

Новость! Пиппа Миддлтон написала фитнес-статью для Waitrose Weekend. Она всегда любила теннис и готова продолжать играть в течение всей беременности, – написали в британском журнале.

Напомним, британские королевские супруги Зара Филлипс и ее мужа Майк Тиндалл во второй раз стали родителями. Новорожденную дочь, которая стала седьмой правнучкой королевы Елизаветы II, назвали Леной Элизабет Тиндалл.

Теги: LifeStyle Беременность и дети Кейт Миддлтон Великобритания Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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