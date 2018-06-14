Сестра Ким Кардашян оказалась самым популярным дизайнером в мире

Младшая сестра клана Кардашян, 20-летняя Кайли Дженнер, стала самым популярным дизайнером в мире.

Согласно новому исследованию компании SEMrush, Кайли чаще всего ищут в сети – каждый месяц ее имя в целом гуглят 9,14 миллиона людей, пишет Buro 24/7.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 18 Тра 2018 р. о 8:39 PDT

На второй позиции оказался бренд Louis Vuitton – 6,12 миллиона запросов. В пятерку самых популярных дизайнеров и брендов также вошли Tommy Hilfiger, Ralph Lauren и Calvin Klein.

Как известно, Кайли Дженнер начала свой бизнес, запустив косметическую линию Kylie Cosmetics. Впоследствии девушка открыла онлайн-магазин The Kylie Shop.

Допис, поширений Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) 13 Чер 2018 р. о 6:44 PDT

А вместе с родной сестрой Кендалл она выпустила купальники в коллаборации с интернет-магазином Revolve. Также они сотрудничали с брендом Quay Australia, для которого сделали коллекцию солнцезащитных очков.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 4 Жов 2017 р. о 8:56 PDT

Еще сестры Дженнер представили коллекцию именных футболок Kendall + Kylie, после запуска которой разгорелся скандал.