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Сестра Ким Кардашян оказалась самым популярным дизайнером в мире

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Фото из Іnstagram

Младшая сестра клана Кардашян, 20-летняя Кайли Дженнер, стала самым популярным дизайнером в мире.

Согласно новому исследованию компании SEMrush, Кайли чаще всего ищут в сети – каждый месяц ее имя в целом гуглят 9,14 миллиона людей, пишет Buro 24/7.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

На второй позиции оказался бренд Louis Vuitton – 6,12 миллиона запросов. В пятерку самых популярных дизайнеров и брендов также вошли Tommy Hilfiger, Ralph Lauren и Calvin Klein.

Как известно, Кайли Дженнер начала свой бизнес, запустив косметическую линию Kylie Cosmetics. Впоследствии девушка открыла онлайн-магазин The Kylie Shop.

 

А вместе с родной сестрой Кендалл она выпустила купальники в коллаборации с интернет-магазином Revolve. Также они сотрудничали с брендом Quay Australia, для которого сделали коллекцию солнцезащитных очков.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Еще сестры Дженнер представили коллекцию именных футболок Kendall + Kylie, после запуска которой разгорелся скандал.

Теги: Мода LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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