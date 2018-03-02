Сестра Ким Кардашян показала отличную фигуру после родов
Кайли Дженнер, которая лишь месяц назад впервые стала мамой, похвасталась прекрасными стройными формами после родов.
Соответствующие видео звезда реалити шоу "Семейство Кардашян" обнародовала в Instagram Stories 1 марта.
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Кайли показала в отражении зеркала плоский живот и стройные ноги. В общем, новоиспеченная мамочка выглядит просто замечательно и быстро вернулась в свои формы перед беременностью.
Скриншот из видеоролика Кайли в Instagram Stories
Скриншот из видеоролика Кайли в Instagram Stories
Кайли также поделилась 1 марта трогательными фотографиями со своей одномесячной дочкой Сторми от рэпера Трэвиса Скотта.
Источник: 24 Канал
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