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Сестра Майкла Джексона вызвала полицию к экс-мужу: названа причина

89 Читати новину українською
Джанет Джексон
Джанет Джексон / Фото из открытых источников

52-летняя певица Джанет Джексон, которая по решению суда после развода с мужем Виссамом-Аль-Маном воспитывает общего сына наравне, вынуждена была вызвать полицию к своему бывшему.

Женщина отправила своего годовалого сына Исса к экс-супругу, однако не на шутку испугалась, когда получила звонок от няни мальчика, которая поехала с ним к Виссаму-Аль-Ману.

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По словам брата певицы – Рэнди Джексона, няня рассказала, что мужчина был слишком агрессивен, из-за чего ей пришлось запереться в ванной. Тогда же она и позвонила Джанет, которая немедленно вызвала полицию. Чем закончилась ситуация – неизвестно.


Джанет Джексон и Виссам-Аль-Ман

Напомним, что сестра Майкла Джексона вышла замуж за бизнесмена из Катара в 2012 году. В январе прошлого года у них родился сын. Но уже через три месяца после рождения первенца пара рассталась и борется за единоличное воспитание сына.

Теги: LifeStyle Дети Музыка Звездные разводы Звездные мамы
Источник: Etonline
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