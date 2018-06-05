Сестра Майкла Джексона вызвала полицию к экс-мужу: названа причина

52-летняя певица Джанет Джексон, которая по решению суда после развода с мужем Виссамом-Аль-Маном воспитывает общего сына наравне, вынуждена была вызвать полицию к своему бывшему.

Женщина отправила своего годовалого сына Исса к экс-супругу, однако не на шутку испугалась, когда получила звонок от няни мальчика, которая поехала с ним к Виссаму-Аль-Ману.

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По словам брата певицы – Рэнди Джексона, няня рассказала, что мужчина был слишком агрессивен, из-за чего ей пришлось запереться в ванной. Тогда же она и позвонила Джанет, которая немедленно вызвала полицию. Чем закончилась ситуация – неизвестно.



Джанет Джексон и Виссам-Аль-Ман

Напомним, что сестра Майкла Джексона вышла замуж за бизнесмена из Катара в 2012 году. В январе прошлого года у них родился сын. Но уже через три месяца после рождения первенца пара рассталась и борется за единоличное воспитание сына.