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Сестра Меган Маркл в очередной раз оскорбила герцогиню и ее мать в скандальном интервью

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Саманта Маркл и Меган Маркл несколькими годами ранее
Саманта Маркл и Меган Маркл несколькими годами ранее / Фото из открытых источников

Сводная сестра Меган Маркл по отцу – Саманта Маркл, которая уже не впервые отмечается громкими фразами в скандальных интервью, в очередной раз оскорбила новоиспеченную герцогиню и прокомментировала участие ее матери Дориа Редлан в королевской свадьбе.

Об этом она рассказала в The Sun.

Сестра, которая до сих пор не может смириться с тем фактом, что Меган Маркл не пригласила ее на свою свадьбу в Лондон, далее "поливает грязью" всю семью. По словам Саманты, мама Меган – Дориа Редлан выглядела на свадьбе 19 мая в Виндзорском замке как "хоккеист на штрафной скамейке".

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"Она, вероятно, сидела там и плакала, потому что знала, что она продалась за деньги больше, чем кто-либо, а еще она изолировала нашего отца. Виновна", – заявила Саманта.


Дориа Редлан на королевской свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Неугомонная сестра также добавила, что недавнее интервью с Опрой Уинфри, которое, возможно, и не произошло, было лишь для того, чтобы мать Меган Маркл смогла хорошо подзаработать на славе дочери. И что именно она передала детские фото Меган в СМИ.

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В итоге, Саманта Маркл в своем Twitter поделилась сатирическим сообщением о королевской семье, сравнивая их с "семейкой Адамсов": "Они похожи на семью "Адамс", но с миллиардами долларов".


Королевская семья на королевской свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Теги: LifeStyle Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл Королівська сім'я Королевская свадьба Скандал
Источник: 24 Канал
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