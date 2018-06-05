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Сестры Кардашян-Дженнер на красной дорожке CFDA Awards 2018: стильные образы

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Сестры Кардашян-Дженнер на CFDA Awards 2018
Сестры Кардашян-Дженнер на CFDA Awards 2018 / 24 Канал

Вчера, 4 июня, состоялась знаменитая церемония CFDA Awards 2018, на которой звездам вручали награды за достижения в индустрии моды. Туда же пришли и первые модницы США сестры Кардашян-Дженнер.

Среди победителей в 10 "модных" номинациях победу одержала светская львица и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Ким Кардашян как влиятельный инфлуенсер года. Такую премию в этом году Совет модных дизайнеров США впервые ввел. Инициатором вручения этой награды Ким выступил легендарный дизайнер Томми Хилфигер.

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"Странно, что я получила премию за моду, учитывая, что большую часть времени я голая", – прокомментировала свою награду со сцены Ким.

Ким Кардашян – главный инфлуенсер года 2018

Для светского события 37-летняя Ким Кардашян выбрала белый наряд от Rick Owens – юбку в пол, которая идеально подчеркнула ее ягодицы и бедра, и белый короткий топ с открытой спиной. В таком наряде поклонники могли хорошо разглядеть ее плоский живот и грудь, которые она решила не прикрывать бюстгальтером.


​Ким Кардашян на CFDA Awards 2018

Свой образ звезда завершила массивными золотыми браслетами, которые надела на две руки и нежные босоножки. Стилисты Ким собрали ее волосы в высокий хвост и сделали ей яркий макияж, возможно, с ее собственной линейки косметики KKW Beauty.

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Ким Кардашян на CFDA Awards 2018

На модное событие также пришли поддержать ее родные сестры – 22-летняя Кендалл Дженнер в фиалковом платье от Alexandre Vauthier и 39-летняя Кортни Кардашян в черном костюме со стразами от Christian Siriano. Все семья модниц выглядела невероятно стильно и эффектно.


Ким и Кортни Кардашян на CFDA Awards 2018


Кортни Кардашян на CFDA Awards 2018


Кендалл Дженнер на CFDA Awards 2018

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Награды Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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