Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото

Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" во второй раз приняли участие в рекламной кампании модного бренда Calvin Klein. 5 сестер-звезд соцсетей позировали на фоне пейзажей калифорнийской флоры и демонстрировали стройные фигуры в белье "Calvin Klein Underwear".

На новых снимках младшая из сестер Кайли Дженнер уже родила дочку, а Хлои Кардашян находится на последнем триместре беременности. Хотя две сестры уже родили своих первенцев, фотосессия Вилли Вандерперре появилась только сейчас.

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Сестры Кардашян-Дженнер для Calvin Klein

Допис, поширений CALVIN KLEIN (@calvinklein) 1 Сер 2018 р. о 3:59 PDT

Съемка происходила в городе Таузанд-Оукс, штат Калифорния. Сестры Ким, Кортни, Хлои, Кайли и Кендалл примеряли разные образы модного бренда Calvin Klein, похваставшись подтянутыми формами.



Кортни и Хлои Кардашян



Сестры Кардашян-Дженнер

Все фото кампейна выполнены в черно-белых тонах, однако представители бренда добавили еще несколько закулисных фото, показав все цвета новой одежды. Кроме белья, модели примерили джинсовые костюмы и длинные обтягивающие футболки с накидками.



Новая коллекция Calvin Klein



Ким Кардашян



Ким и Хлои Кардашян



Сестры Кардашян-Дженнер



Хотя Хлои уже родила дочь, в фотосессии она еще беременна



Кайли и Кендалл Дженнер



Кендал Дженнер и Хлои Кардашян



Кайли Дженнер

Ранее сообщалось, что сестры Кардашян-Дженнер стали героинями рекламной кампании Calvin Klein Our Family.