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Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото

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Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein
Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein / Calvin Klein

Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" во второй раз приняли участие в рекламной кампании модного бренда Calvin Klein. 5 сестер-звезд соцсетей позировали на фоне пейзажей калифорнийской флоры и демонстрировали стройные фигуры в белье "Calvin Klein Underwear".

На новых снимках младшая из сестер Кайли Дженнер уже родила дочку, а Хлои Кардашян находится на последнем триместре беременности. Хотя две сестры уже родили своих первенцев, фотосессия Вилли Вандерперре появилась только сейчас.

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Сестры Кардашян-Дженнер для Calvin Klein

Съемка происходила в городе Таузанд-Оукс, штат Калифорния. Сестры Ким, Кортни, Хлои, Кайли и Кендалл примеряли разные образы модного бренда Calvin Klein, похваставшись подтянутыми формами.


Кортни и Хлои Кардашян


Сестры Кардашян-Дженнер

Все фото кампейна выполнены в черно-белых тонах, однако представители бренда добавили еще несколько закулисных фото, показав все цвета новой одежды. Кроме белья, модели примерили джинсовые костюмы и длинные обтягивающие футболки с накидками.


Новая коллекция Calvin Klein


Ким Кардашян


Ким и Хлои Кардашян


Сестры Кардашян-Дженнер


Хотя Хлои уже родила дочь, в фотосессии она еще беременна


Кайли и Кендалл Дженнер


Кендал Дженнер и Хлои Кардашян


Кайли Дженнер

Ранее сообщалось, что сестры Кардашян-Дженнер стали героинями рекламной кампании Calvin Klein Our Family.

 

Теги: LifeStyle Кендалл Дженнер Кайли Дженнер Ким Кардашян Мода
Источник: 24 Канал
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