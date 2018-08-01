Сестры Кардашян-Дженнер снялись для кампейна Calvin Klein: стильные фото
Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" во второй раз приняли участие в рекламной кампании модного бренда Calvin Klein. 5 сестер-звезд соцсетей позировали на фоне пейзажей калифорнийской флоры и демонстрировали стройные фигуры в белье "Calvin Klein Underwear".
На новых снимках младшая из сестер Кайли Дженнер уже родила дочку, а Хлои Кардашян находится на последнем триместре беременности. Хотя две сестры уже родили своих первенцев, фотосессия Вилли Вандерперре появилась только сейчас.
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Сестры Кардашян-Дженнер для Calvin Klein
Съемка происходила в городе Таузанд-Оукс, штат Калифорния. Сестры Ким, Кортни, Хлои, Кайли и Кендалл примеряли разные образы модного бренда Calvin Klein, похваставшись подтянутыми формами.
Кортни и Хлои Кардашян
Сестры Кардашян-Дженнер
Все фото кампейна выполнены в черно-белых тонах, однако представители бренда добавили еще несколько закулисных фото, показав все цвета новой одежды. Кроме белья, модели примерили джинсовые костюмы и длинные обтягивающие футболки с накидками.
Новая коллекция Calvin Klein
Ким Кардашян
Ким и Хлои Кардашян
Сестры Кардашян-Дженнер
Хотя Хлои уже родила дочь, в фотосессии она еще беременна
Кайли и Кендалл Дженнер
Кендал Дженнер и Хлои Кардашян
Кайли Дженнер
Ранее сообщалось, что сестры Кардашян-Дженнер стали героинями рекламной кампании Calvin Klein Our Family.