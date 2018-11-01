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      Сестры Кардашян примерили сексуальные образы "ангелов" Victoria's Secret: соблазнительные фото

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      Сестры Кардашян на Хэллоуин
      Сестры Кардашян на Хэллоуин / Фото из соцсетей

      Популярные актрисы реалити-шоу "Семейство Кардашян" любят примерять горячие образы. Звезды подчеркивают свои стройные фигуры и пышные ягодицы сексапильными нарядами. Исключением не стало их перевоплощение на Хэллоуин.

      Семья Кардашян решила совместно отметить мистический праздник Хэллоуин. Ко Дню всех святых звезды подготовили несколько эффектных костюмов.

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      Сначала Ким, Кортни, Хлои и Кайли отметили праздник вместе со своими маленькими детьми. И как только малышня пошла спать, их звездные мамочки одели сексуальные наряды и пошли на роскошную вечеринку в Лос-Анджелесе. К сестрам присоединилась и их знаменитая родственница – модель Кендалл Дженнер. Зажигательные девушки примерили горячие боди и нижнее белье, добавив традиционные большие крылья "ангелов" Victoria's Secret.

       

      Стоит отметить, что перед тем, как покинуть свое семейное имение, зажигательные сестры Кардашьян сделали пикантную фотосессию и продефилировали в доме. Для съемки звезды пригласили профессионального фотографа, который за считанные часы передал актрисам готовые фото, которые взбудоражили сеть. Сексапильные наряды и обнаженные аппетитные формы понравились более 5 миллионам человек.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Kim Kardashian (@kimkardashiann)

       

      Теги: LifeStyle Хэллоуин Кендалл Дженнер Кайли Дженнер Ким Кардашян
      Источник: 24 канал
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