Сестры Кардашян уволили визажиста после 10 лет сотрудничества: детали скандала

Знаменитые сестры клана Кардашян-Дженнер прекратили сотрудничество с визажисткой Джойс Бонелли, которая сотрудничала с ними около 10 лет.

Источники из окружения Кардашян сообщают, что вся семья даже отписалась от Бонелли в Instagram, передает People.

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В данный момент неизвестна точная причина увольнения визажистки. Но, как предполагают инсайдеры, Ким обиделись на Джойс из-за запуска ее собственного бьюти-бренда Joyce Bonelli Cosmetics, который может составить конкуренцию KKW Beauty (бренд косметики Ким Кардашян) и Kylie Cosmetics (бренд косметики Кайли Дженнер).

Допис, поширений JOYCE BONELLI COSMÉTIQUES️ (@joycebonelli) 16 Сер 2017 р. о 8:11 PDT

Бонелли была практически другом семьи Кардашян, они часто появлялись вместе на вечеринках или мероприятиях. Она работала с сестрами еще до того, как они стали известными на весь мир.

Именно Джойс "трансформировала" до неузнаваемости нос Хлои Кардашян с помощью макияжа, тогда даже говорили о пластике.

Допис, поширений JOYCE BONELLI COSMÉTIQUES️ (@joycebonelli) 1 Вер 2017 р. о 9:24 PDT

Допис, поширений JOYCE BONELLI COSMÉTIQUES️ (@joycebonelli) 26 Лип 2017 р. о 1:56 PDT

Это не впервые семья Кардашян увольняет преданного сотрудника: в прошлом году они со скандалом поссорилась со звездным стилистом Моникой Роуз, обвинив ее в краже вещей.