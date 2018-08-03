Сестры Киченок победили россиянок и прошли в полуфинал парного турнира в Сан-Хосе

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в полуфинал турнира в Сан-Хосе.

В четвертьфинале они обыграли российский дуэт Анна Блынкова / Нателла Дзаламидзе – 1:6, 6:2, 10:6. На решающем тай-брейке наши теннисистки сделали четыре "мини-брейка", что позволило им победить.

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В полуфинале соперницами сестер будут или вторые сеянные – румынка Михаэла Бузарнеску и британка Хизер Уотсон, или Йоханна Конта из Великобритании и Чжан Шуай из Китая.

Напомним, что на соревнованиях в Сан-Хосе выступала еще одна украинка Катерина Бондаренко, однако ей не удалось преодолеть стартовый круг ни в одиночном, ни в парном разрядах.

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