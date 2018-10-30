Сестры Киченок с победы стартовали на малом Итоговом турнире

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок с победы стартовали на малом итоговом турнире WTA Elite Trophy, который начался в китайском городе Джухайи.

В первом туре украинки победили китаянок Цзян Синьюй и Ян Чжаосюань – 7:6, 3:6 и 11:9.

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Во втором раунде группового этапа с призовым фондом 2 миллиона 349 тысяч 363 долларов украинки сыграют против японского дуэта Макото Ниномия и Мию Като.

Lyudmyla Kichenok and Nadiia Kichenok won their first match with 7-6, 3-6, 11-9! "The game is very tight. Focusing point by point, I am very happy that we won that." said Lyudmyla Kichenok.#WTAEliteTrophy #ShineinZhuhai #Zhuhai pic.twitter.com/ugANusyF2t — WTA Elite Trophy (@WTAEliteTrophy) 30 жовтня 2018 р.

Что такое WTA Elite Trophy? Второй по важности после Чемпионата WTA итоговый турнир года WTA-тура, организуемый с 2015 года. Турнир заменил другое итоговое соревнование – турнир чемпионок. В него отбираются 11 теннисисток, занимающих в рейтинге места с 9 по 19 и одна приглашенная теннисистка. 12 теннисисток играют круговой турнир в четырех группах. Победительница каждой из групп проходит в полуфинал. Победительницы полуфиналов играют в финале.

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