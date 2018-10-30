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      Сестры Киченок с победы стартовали на малом Итоговом турнире

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      Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок с победы стартовали на малом итоговом турнире WTA Elite Trophy, который начался в китайском городе Джухайи.

      В первом туре украинки победили китаянок Цзян Синьюй и Ян Чжаосюань – 7:6, 3:6 и 11:9.

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      Во втором раунде группового этапа с призовым фондом 2 миллиона 349 тысяч 363 долларов украинки сыграют против японского дуэта Макото Ниномия и Мию Като.

      Что такое WTA Elite Trophy? Второй по важности после Чемпионата WTA итоговый турнир года WTA-тура, организуемый с 2015 года. Турнир заменил другое итоговое соревнование – турнир чемпионок. В него отбираются 11 теннисисток, занимающих в рейтинге места с 9 по 19 и одна приглашенная теннисистка. 12 теннисисток играют круговой турнир в четырех группах. Победительница каждой из групп проходит в полуфинал. Победительницы полуфиналов играют в финале.

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      Теги: Китай Теннис Спорт
      Источник: 24 канал
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