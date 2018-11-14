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      Сестры Музычук за выход в полуфинал на Чемпионате мира по шахматам будут играть тай-брейк

      27 Читати новину українською
      Анна и Мария Музычук поборются за выход в полуфинал на ЧМ по шахматам
      Анна и Мария Музычук поборются за выход в полуфинал на ЧМ по шахматам / ugra2018.fide.com

      На Чемпионате мира по шахматам среди женщин в российском Ханты-Мансийске прошли вторые партии 1/4 финала.

      Анна Музычук свела две партии с Александрой Костенюк из России вничью.

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      В свою очередь, Мария Музычук проиграла накануне первую партию белыми фигурами Жансае Абдумалик из Казахстана. Но, сумела обыграть соперницу черными и сравняла счет – 1:1.

      В среду, 14 ноября, обе наши девушки сыграют на тай-брейке за выход в полуфинал. Это будут партии с укороченным временем. Начало – в 12:00 по киевскому времени.

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      Теги: Спорт Шахматы
      Источник: 24 Канал
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