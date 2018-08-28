Сестры Олсен запускают мужскую коллекцию одежды

Знаменитые 32-летние сестры Олсен – Мэри-Кейт и Эшли выпускают коллекцию мужской одежды от своего бренда The Row.

В линейку мужской одежды войдут брючные костюмы, рубашки, футболки и джинсы. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.

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Заметим, что знаменитые сестры создали свой бренд The Row 12 лет назад. Их одежда выдержана в стиле минимализма. В коллекции присутствуют сдержанные цвета и архитектурные силуэты.

По словам Мэри-Кейт, эту линейку они создают для современных мужчин, а также для избранников девушек, которые носят The Row. Мужская коллекция выйдет в продажу в октябре и будет представлена во всех магазинах бренда.

Допис, поширений The Row (@therow) 3 Лип 2018 р. о 7:38 PDT