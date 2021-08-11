Несмотря на угрозы СНБО: российская сеть супермаркетов Mere открыла первые магазины

Российская сеть супермаркетов Mere уже запустилась на Днепропетровщине. После их анонсов о возобновлении работы в Украине, СНБО заявлял о провокациях.

Сеть запустилась в городках в Никополе и Павлограде Днепропетровской области. Об этом СМИ сообщил бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко.

Между тем Провокация, – Данилов исключил открытие в Украине российских супермаркетов

Mere все же планирует открываться

По словам экс-директора, компания все еще имеет планы запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года. В ближайшее время планируют открывать новые супермаркеты в Днепропетровской и Киевской области. Экс-директор добавил, что во время запуска двух супермаркетов в Украине сеть не встречала преград со стороны властей страны.

Впрочем, сам Хоменко подчеркнул, что уже не имеет отношения к компании.

Другие магазины якобы хотят открыть в Белой Церкви, Черновцах и в Днепропетровской области.

Скандальное открытие сети Mere: главное

Ранее в СМИ появилась информация, что сеть Mere анонсировала открытие 40 магазинов в Украине до конца 2021 года.

В 2020 году магазин впервые открыли в Николаеве, но вскоре его закрыли из-за трудностей с товарами.

В сети такая информация вызвала волну возмущения из-за своего происхождения.

Бенефициаром этой компании является основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер. Магазины Mere есть в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии, Германии.

что не так давно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вероятное открытие российской сети в России – это операция спецслужб России. Он назвал это "непроверенными слухами, которые начинаются с неопределенных ресурсов".