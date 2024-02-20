Буткемп анонсировал на своей странице в Facebook Сергей Токарев – IT-предприниматель и инвестор, соучредитель технологической компании Roosh и SET University. В своей заметке бизнесмен обозначил проблему, с которой сталкиваются женщины-лидеры в Украине, отмечает 24 Канал.

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Цель буткемпа – помочь стартапам, основанным женщинами

"Количество женщин в советах директоров FTSE 350 в прошлом году составило 41 процент, по сравнению с 9,5 процента в 2011 году. Я лично вижу рост количества женщин-фаундеров и лидеров во всем мире. Но, к сожалению, в Украине все еще существует "стеклянный потолок", как для тех, кто движется по карьерной лестнице, так и для тех, кто начал свое дело", – отметил Токарев.

Основная цель буткемпа WE.Brave – помочь стартапам, в которых женщины есть среди основателей или составляют 70 процентов core-команды, разработать успешные ИТ-продукты, которые будут конкурентными глобально. Благодаря программе украинки смогут оптимизировать собственный бизнес, создать новые рабочие места и платить налоги, что особенно важно во время войны.

Во время обучения участники смогут получить необходимую экспертизу и доступ к международному нетворку. А лучшие стартапы получат дополнительный бюджет в размере 6 500 долларов на консалтинг для развития бизнеса.

Представьте себе: две недели абсолютно бесплатного насыщенного обучения, наполненного крутыми лекциями и менторскими сессиями, чтобы ускорить разработку продуктов. Кроме того, три лучшие проекты получат дополнительный бюджет на первоклассный консалтинг и менторство, чтобы дальше продвигать свой бизнес,

– написала в Linkedin президент SET University Ирина Вольницкая.

"Все больше украинских женщин стремятся начать собственный бизнес, и инициатива SET University – это возможность для них получить практические знания и навыки для успешного старта собственного дела в технологическом бизнесе. Благодаря программе WE.Brave десятки женщин смогут начать бизнес, создать рабочие места и платить налоги, что так важно во время войны. Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" системно поддерживает развитие женского предпринимательства и такие образовательные программы помогают раскрывать мощный потенциал украинских женщин, которые все больше занимают лидерские позиции в бизнесе и укрепляют экономику своего государства", – комментирует Олеся Залуская, руководитель Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Среди требований для проектов-участников:

проект должен быть, как минимум, на стадии разработки. Преимуществом будет рабочий MVP или опыт получения финансирования;

участники должны владеть английским языком на уровне Upper-Intermediate или выше;

команда должна быть нацелена развивать стартап после буткемпа: работать над привлечением инвестиций, созданием новых рабочих мест и монетизацией.

Подать заявку на участие в WE.Brave можно до 25 февраля включительно по ссылке.

Буткемп будет проходить с 11 по 22 марта. Согласно расписанию, обучение будет занимать около шести часов ежедневно, за исключением выходных. Все активности будут проходить в онлайн-формате, поэтому присоединиться к буткемпу можно будет с любого места.

Участники программы углубят свои знания в таких темах, как разработка MVP, анализ рынка, финансовое планирование, основы брендинга, построение бизнес-, маркетинг- и сейлз-стратегий, менеджмент команды, фандрейзинг, питчинг и коммуникация с инвесторами.

Менторами WE.Brave станут топовые украинские и международные эксперты. Больше информации о программе и спикерах можно найти на сайте SET University.

SET University – украинское учебное заведение, основанное IT-предпринимателем Сергеем Токаревым и Киевской школой экономики, которое предоставляет высшее образование будущим лидерам технологической индустрии. SET University сочетает современный подход к образованию с фокусом на технологиях и предпринимательстве. С начала войны команда SET сосредоточилась на доступности актуального ІТ-образования для всех украинцев, поддержке стартапов и гуманитарной помощи.

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" поддерживает украинский бизнес с целью повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках, помогает развивать упрощенный и прозрачный бизнес-климат, а также обеспечивает украинские компании возможностями воспользоваться преимуществами международной торговли.