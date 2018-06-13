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Сеть без ума от оптической иллюзии с котом: видео

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Сеть без ума от оптической иллюзии с котом
Сеть без ума от оптической иллюзии с котом / Фото из открытых источников

На днях в сети появилось курьезное видео, в котором пользователь показал объявления о пропаже кота от владельцев животных. Из-за неровной поверхности, на которую наклеено объявление, кажется, что кот следит за взглядом человека.

Оптическая иллюзия действительно поражает, так как при взгляде на изображение кажется, что животное следит за людьми. Хозяева четвероногого на русском языке попросили перезвонить в случае обнаружения кота.

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"Вероятно, спасся из Азкабана или типа того", – говорится в подписи к видеоролику.

 

Курьезное видео всего за сутки посмотрело более 200 тысяч пользователей YouTube. Люди комментируют, что фото смешного кота "оживает" и "наблюдает" за ними.

Теги: LifeStyle Курьезные новости мир животных
Источник: 24 Канал
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