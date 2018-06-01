Сеть покорил новый клип Maroon 5 с трогательным финалом: видео

Популярные Maroon 5 поразили поклонников новым клипом на песню "Girls Like You". В видео появились голливудские "чудо-женщины", которые показали зажигательные танцы.

Американскую группу Maroon 5 можно смело назвать одним из самых популярных коллективов в мире. Звезды активно гастролируют и собирают на стадионах тысячи поклонников. Такой успех музыканты поддерживают новыми песнями и видеоработами. Так, в преддверии лета Maroon 5 презентовали новый клип на песню "Girls Like You", который растрогал всех зрителей.

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В новом видео фронтмент группы Адам Ливайн поет трек вместе со знаменитыми женщинами. В частности, в клипе засветились Эшли Грэм, Дженнифер Лопес, Рита Ора, Галь Гадот, Милли Бобби Браун и другие. В съемках нового ролика даже снялись телеведущие Сара Сильверман и Эллен Дедженерес. По сюжету, очаровательные женщины появляются за мужественной спиной солиста группы, подпевают ему и подтанцовывают, после чего исчезают.

Но не роскошные знаменитости, которых было немало в клипе, растрогали пользователей сети, а появление в конце жены Адама Ливайна – модели Бехати Принслу – со старшей дочкой Дасти Роуз. Певец нежно обнял своих родных, чем завоевал любовь к новой работе. Всего за 1 день ролик посмотрели более 7 миллионов человек, тысячи из них оставили положительные отзывы о песню Maroon 5.

Смотрите видео клипа Maroon 5 "Girls Like You":