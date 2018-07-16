Сеть покорили официальные фото с крестин принца Луи

Королевская семья все чаще радует поклонников новыми приятными событиями. Вслед за свадьбой принца Гарри и Меган Маркл мир наблюдал за крестинами маленького принца Луи. Теперь же в сети появились официальные фото с христианского обряда, которые уже покорили нежностью и очарованием.

Как известно, 23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями. Уже через несколько часов после родов, которые прошли в больнице Святой Марии, королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом. По королевским традициям, крещение принца произошло за 2 месяца после появления на свет. Роскошная церемония прошла 9 июля в королевской часовне Сент-Джеймского дворца в Лондоне.

Сейчас в сети появились очаровательные официальные снимки важного для королевской семьи события. Автором фотографий является фотограф Мэтт Холиоук, который уже сотрудничал с представителями семьи монарха. В частности, именно он фотографировал королеву Елизавету II и принца Филиппа в день 70-й годовщины со дня их свадьбы.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Лип 2018 р. о 2:30 PDT

Роскошные фото с крестин принца Луи сделали в Кларенс-хаусе, куда гости и счастливые родители малыша приехали на торжественный ужин. В центре фотографий – Кейт Миддлтон, на руках которой лежит младенец. Принц Луи одет в традиционную рубашку для крестин, которая является точной копией королевского наряда 1841 года. Рядом с герцогиней Кембриджской устроились принц Уильям и их старшие дети – Джордж и Шарлотта.

Кроме этого, на фотографиях позируют принц Чарльз и герцогиня Камилла, а также герцоги Сассекские – принц Гарри и Меган Маркл. Также на официальных снимках присутствовали родственники Кейт – родители герцогини Кембриджской, ее брат Джеймс и сестра Пиппа.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Лип 2018 р. о 2:30 PDT

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Лип 2018 р. о 2:30 PDT