Сеть покорило невероятное видео с гигантской Луной

В YouTube набирает популярность необычное видео испанского профессионального оператора Даниэля Лопеса. Мужчина зафиксировал, как гигантская Луна надвигается на людей.

Известно, что несколькоминутный ролик был снят в горах Канарских островов. Художник использовал для создания видео телескопический объектив, благодаря которому изображение Луны было в разы увеличено.

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Съемку проводили с расстояния 16 километров. Поэтому на видео люди выглядят очень маленькими по сравнению с размером Луны. По словам Даниэля Лопеса, кроме использования специального объектива, никаких манипуляций или редактирования ролика не совершалось.

Смотрите видео Даниэля Лопеса, как гигантская Луна наступает на людей:

Сейчас более 1,5 миллиона человек просмотрели невероятный ролик Даниэля Лопеса. Эксперты отмечают, что такой эффект не связан с ускорением видео или какими-то трюками.