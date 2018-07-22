Сеть покоряет пародия на клип Монатика и Надежды Дорофеевой: курьезное видео
За несколько дней клип нового дуэта Монатика и Надежды Дорофеевой покорил сеть. Однако песня "Глубоко" имеет и другое видео, в котором остроумный пользователь сети спародировал процесс съемок.
Песня "Глубоко", которая несколько дней назад появилась на всех музыкальных каналах страны и в сети YouTube, покорила многих меломанов во всем мире. Более 2 миллионов сторонников украинских певцов просмотрели видео, а тысячи из них прокомментировали ролик.
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Дуэт Монатика и Надежды Дорофеевой взбудоражил все социальные сети. Артисты вдохновили людей на создание каверов, а также коротких видео, в которых они показывают, как видят популярный клип на песню "Глубоко". Так, туристы смешно показали, как "создают волны" на море.
Другие пользователи сети смоделировали ситуацию в ресторане, когда пара должна рассчитаться за ужин. На кадрах из клипа остроумные люди дописали реплики диалога между Монатик и Надеждой Дорофеевой.
Однако первенство заслуженно можно отдать российскому видеоблогеру с виртуальным именем "Олежэ", который создал невероятно смешную пародию на клип "Глубоко". Автор ролика решил показать, как происходили сами съемки яркого видео. Однако сделал это с замечательным сарказмом и юмором.
"Не могу остановиться смеяться", – отреагировал на пародию Монатик.
Смотрите видео пародии к клипу "Глубоко" Монатика и Надежды Дорофеевой:
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