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Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости

Сеть покоряет видео, на котором лимон просто катится по дороге вниз

132 Читати новину українською
Лимон
Лимон / www.pexels.com

Странный видеоролик, который просмотрело уже более 9 миллионов пользователей, действительно "затягивает". Пользователи комментируют, что они не могут выключить видеоролик, где лимон катится по дороге с небольшого склона.

Курьезное видео было опубликовано пользователем Twitter Майком Сакасегавой еще 11 июля, однако его до сих пор просматривают люди со всего мира. По состоянию на сегодня, ролик посмотрело почти 9,5 миллионов пользователей.

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По словам автора видео, который уже дает официальные комментарии в мировые СМИ, 11 июля он возвращался домой в Сан-Диего и увидел, как по дороге катится желтый круглый предмет, похожий на теннисный мяч. Он подошел ближе и увидел, что это лимон. Ему стало интересно, сколько еще фрукт будет так катиться по дороге, сняв процесс на камеру. Как оказалось, это продолжалось почти 2 минуты.

Даже не знаю, можно ли как-то логически объяснить, почему те или иные вещи вдруг становятся вирусными в интернете. Кого-то это видео успокаивает, кого-то вдохновляет – им хочется, чтобы лимон катился все дальше и не останавливался,
– прокомментировал свое видео Сакасегава.

Пользователи соцсети забавно отмечают, что они не могли остановиться и выключить видео, поскольку всем было интересно, когда же остановится этот лимон. Некоторые юзеры даже пытались объяснить такую бурную реакцию на видео "эффектом сторителлинга", потому что если бы ролик длился 20-30 секунд, такого интереса пользователей не было бы. Но тот факт, что он длится так долго, заставляет людей ожидать какого-то результата.

Теги: LifeStyle Сеть Соцсети Курьезные новости
Источник: The Next Web
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