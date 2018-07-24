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Сеть покоряют яркие фото разноцветных гор Китая

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Сеть покоряют яркие фото разноцветных гор Китая

Скалы Чжан'е Данкс, что в Китае, на снимках кажутся только результатами графического редактора Photoshop. Однако тысячи туристов доказывают, что природное явление не требует никаких коррективов, ведь горы выглядят сказочно.

Китай привлекает отдыхающих не только красотой рисовых полей, колоритом населенных пунктов и удивительными технологиями в мегаполисах. Видное место среди туристических маршрутов занимают скалы Чжан'е Данкс. Красочные горные формирования Геологического парка в китайской провинции Ганьсу завораживают невероятными цветами.

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Сказочные пейзажи кажутся раскрашенными горами. На самом же деле это уникальный тип петрографечкой геоморфологии, которая есть только в Китае. Цветные скалы состоят из красных песчаников и конгломератов.

"Примерно 100 миллионов лет назад здесь был внутренний бассейн, куда вода несла много ила. В результате глобально высоких температур, водоем высох, а осадок окислился и принял цвет ржавчины. Около 70 миллионов лет назад красный слой сформировался в бассейне, известном, как "меловая кровать", – объяснили ученые.

Стоит отметить, что скалы Чжан'е Данкс выглядят изумительно как с насыщенными цветами, так и без вмешательства всяких фоторедакторов. Туристы показали разные фотографии, которые передают красоту уникального горного массива в Китае.

 

 

Допис, поширений Di Liu (@diannaliu)

 

 

 

 

Допис, поширений Savoy (@i.conversations)

 

 

 

 

Допис, поширений Dedy Honasan (@dedd07)

 

 

 

 

Допис, поширений Di Liu (@diannaliu)

 

 

 

Допис, поширений Tobias (@tobioz)

 

 

Теги: LifeStyle Китай Путешествия
Источник: 24 канал
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