Сеть растрогали фото дочери Андрея Беднякова
Звездная чета телеведущих Андрея Беднякова и Анастасии Короткой старается никогда не комментировать тему семьи, чтобы уберечься от излишнего внимания. Однако в День защиты детей жена Беднякова опубликовала фото их дочери Ксении.
Анастасия Короткая показала солнечные фотографии на своей странице в Instagram.
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"Сегодня и день детей, и день лета. В общем, все самое веселое", – прокомментировала телеведущая.
Фото: Instagram Анастасии Короткой
Источник: 24 Канал
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