Сеть растрогали фото дочери Андрея Беднякова

Андрей Бедняков с женой и дочкой / Instagram

Звездная чета телеведущих Андрея Беднякова и Анастасии Короткой старается никогда не комментировать тему семьи, чтобы уберечься от излишнего внимания. Однако в День защиты детей жена Беднякова опубликовала фото их дочери Ксении.