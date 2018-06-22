Сеть растрогали рассказы детей, родители которых погибли на Донбассе: щемящие истории

Воспитательница летнего лагеря опубликовала трогательные истории детей, которые во время отдыха рассказывали истории о своих погибших на Донбассе отцах.

Соответствующие рассказы обнародовала Оксана Левкова из общественной организации "Не будь равнодушным" в Facebook.

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Множество френдов просят опубликовать полную подборку историй с лагеря, где я ровно год назад имела честь быть воспитательницей. Участниками лагеря были дети погибших на войне,

– отметила воспитательница.

1. Мальчик 11 лет: "Оксана, а Вы думали, что моего папу убили? Нет, он просто вез продукты нашим бойцам, и в него врезался грузовик. Раны были и у папы, и у того водителя. Но начали спасать первым того водителя, притом что он был виноват в аварии. Я точно знаю, что если бы начали спасать папу, то он бы выжил. А так выжил тот ненормальный. Его посадили... Скажите, а правда – это стыдно, что у всех отцы погибли от пули, а у меня – от простой автомобильной аварии?"

2. Мальчик 12 лет: "Знаете, когда мой отец последний раз приезжал с Войны домой в отпуск, мы с мамой его стригли. Брили ему голову. Мама прошлась машинкой по всей голове, а чуб, знаете, такой казацкий, оставила. Мы полюбовались тем чубом немножко, а потом мама и его убрала. И скоро после того папу убили. Тетя Оксана, как Вы думаете, а если бы чуб оставили, может, папа остался бы жив? Я читал, что чуб – это оберег..."

3. Мальчик 12 лет: "Я ночью всю ночь плакал. Очень хотелось к папе... Скажите, а это значит, что я – слабак?"

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4. Девочка 11 лет: "Оксана, а давайте с Вами пообнимаемся. Мы раньше обнимались с папой и мамой. А теперь – только с мамой. Мой папа когда был молодой, то был очень худой. А потом поправился. Ну, мне, когда мы обнимались, не мешало то, что он полненький. Пусть бы сейчас был жив, мы бы обнимались каждый день... Оксана, очень жаль, что Вы не полненькая – Вы не напоминаете мне моего отца, когда я Вас обнимаю".

5. Мальчик 11 лет: "Оксана, а у меня прадед воевал во Второй мировой войне. Представляете, и он там не погиб. А выжил. Потому что тогда можно было спрятаться от немцев. А папа воевал в этой Войне. И погиб в 2014-ом. Потому что от русских не спрячешься. А скажите, почему от немцев можно было, а от русских – нет?"

6. Разговор 12-летних мальчиков: "Когда мой папа приехал на 2 дня домой с Войны, то мама мне даже ничего не сказала. Я был у бабушки, и она меня оттуда не забрала, чтобы я увиделся с отцом.

– Ты что, не знаешь, почему мама так сделала? Он был, видимо, ранен и некрасивый.

- Да, мама потом так и сказала. Она не забирала меня от бабушки, чтобы я не пугался.

– А мой не приезжал к нам раненный ни разу. Его сразу привезли убитого. Поэтому я не пугался. Точнее, пугался лишь раз – как уже хоронили.

– Повезло. А я пугался два раза..."

7. Мальчик 11 лет: "Тетя Оксана, я хочу Вам что-то секретное сказать. Я все время Вам говорил, что хочу быть похожим на папу. Он погиб недавно. Но я врал. Погиб не папа, а отчим. Я на него хочу быть похожим... А мой папа поддерживает Россию".

8. Мальчик 13 лет: "Оксана, а я умею делать молочный коктейль. Я смешиваю клубнику, сахар и молочко, и взбиваю блендером. И добавляю сметану, чтоб погуще было.

– Круто! А кто тебя научил этому рецепту?

– Не знаю. Сам. Я, видимо, в папу удался. Я когда научился так делать, то сам удивился, что так вкусно. В тот день, когда научился, решил спросить папу, он так же делает тот коктейль, но он как раз погиб".

9. Разговоры мальчиков 10-13 лет: "Я умею молиться. "Отче наш, что есть на небе..... (говорит всю молитву до конца).

– А ты часто молишься?

– Ну, часто молился, когда отец был в АТО...

– Помогло?

– Нет (растерянно).

– Вот видишь...".