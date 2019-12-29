Сеть шокировали детали отремонтированного Шулявского моста: фото

В сети появились снимки, сделанные под отремонтированным Шулявским мостом в Киеве. На фото видно, что опоры путепровода, который выдержал на себе вес 8 фур, вероятно, укреплены обычными деревянными досками.

Шулявский мост торжественно открыли 28 декабря после 10 месяцев ремонта. Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза проехался путепроводом на квадроцикле.

Смотрите фото и видео, как Кличко открывал Шулявский мост

Уже на следующий день в соцсети выложили снимки с укрепленными деревянными досками опорами путепровода. Такое "инженерное решение" зафиксировано на каждой из опор путепровода, написал в фейсбуке блогер Богдан Тыцкий.

"Я сначала не поверил. Поэтому поехал проверить. Это фото новооткрытого Шулявского моста. И так под всеми опорами. Строительство моста обошлось чуть более миллиарда гривен..." – написал Тыцкий.

В комментариях к сообщению много пользователей возмутились досками на опорах, особенно учитывая немалую стоимость конструкции. В то же время некоторые из пользователей предположили, что рабочие просто не успели убрать подкладки, поставленные перед сваркой.



Реакция сети на деревянные доски под Шулявским мостом

Что известно о строительстве Шулявского моста? Мост частично обрушился в феврале 2017 года. После этого на мост запретили заезжать грузовикам, но некоторые из водителей не обращал внимание на запрет. Поскольку такой нагрузки мост мог не выдержать, его пришлось ремонтировать. Сначала цена в тендере составляла 595 миллионов гривен, однако до конца всех работ увеличилась до 1,2 миллиарда гривен.