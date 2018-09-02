Сеть сорвал сказочный клип группы LSD с певицей Sia: эффектное видео

Известный проект LSD, в который входят ди-джей Дипло, певица Sia и рэпер Labrinth выпустили сказочный клип на песню "Thunderclouds". В течение 3 дней ролик сорвал сеть по количеству просмотров.

Sia так и не появилась в ролике, однако вместо нее традиционно сыграла роль молодая танцовщица Мэдди Зиглер, которая примерила разноцветный парик. В ролике девушка беззаботно танцевала на крыше машины, за рулем которой был ди-джей Дипло. Автомобиль словно находился в сказочной стране, где все ездят среди розовых облаков с конфетами.

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Допис, поширений thunderclouds.! (@j.nijat) 1 Вер 2018 р. о 4:12 PDT

Такой сказочный клип в течение 3 дней после публикации собрал более 10 миллионов просмотров. Режиссером успешного ролика был знаменитый Эрнест Десумбила.

Смотрите новый клип группы LSD – "Thunderclouds" (видео):