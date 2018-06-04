Сеть тронуло фото девочки, которая пришла на могилу к отцу-АТОшнику

В сети появилось фото, на котором маленькая девочка стоит у могилы своего отца – бойца "Айдара", погибшего осенью 2014 года во время боя на Донбассе, вывозя раненых вблизи Луганска.

Соответствующее фото опубликовала известный украинский продюсер Елена Мозговая в своем Facebook.

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"Доченька пришла к папе ... Айдаровец Виктор Гурняк погиб за Украину, спасая от обстрелов раненых товарищей. Вечная уважение и память", – подписала снимок Мозговая.



Фотография маленькой Устины Гурняк у могилы отца тронула сеть

Напомним, 19 октября 2014 года во время боя, вывозя раненых под Счастьем вблизи Луганска погиб Виктор Гурняк – фотожурналист, пластун, волонтер, боец "Айдара". У него осталась маленькая дочь Устина, жена и родители.