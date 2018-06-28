Сеть возмутил поступок одесского коммунальщика: он надругался над национальным флагом

Сеть возмущает то, как в Одессе коммунальщик надругался над национальным флагом. Мужчина по завершению Дня Конституции Украины снял флаг и тащил его по улице.

Об этом на своей странице в Twitter написал пользователь под ником Сергей Наумович.

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Так относятся коммунальные службы Одессы (некоторые работники) к украинскому флагу. Типа "с Днем Конституции",

– написал блогер.

На фото видно, как мужчина в оранжевой жилетке коммунальщика волочит по земле флаг Украины.

"Было бы полезно это существо в оранжевой жилетке таким же образом поволочить по асфальту... Я бы на месте еще заставил языком вылизывать", – добавил пользователь в соцсети.

"И у него еще, наверное, целое лицо. А жаль", "Какой ужас, такое неуважение к флагу!" - пишут возмущенные люди под постом.